Gutiérrez recuerda a Cospedal que el PP firmó con el PSOE el artículo 155 contra los independentistas

Así se ha pronunciado Gutiérrez tras las acusaciones vertidas por Cospedal contra Sánchez, para añadir que "el PSOE ha demostrado durante este último año que está de manera íntegra en contra de los independentismo y en la defensa de la Constitución y de la unidad de España y, por lo tanto, querer poner la sombra de la duda a nuestro partido no se lo vamos a consentir".

Para el responsable socialista, este ataque responde al "miedo" de Cospedal a quedarse sin el sillón ministerial. Por lo tanto, ha añadido, "basta ya de que Cospedal acuse gratuitamente a todos los demás con el mantra de se rompe España en lugar de asumir sus responsabilidades políticas en un caso tan grave de corrupción como el caso Gürtel", ha informado el PSOE en nota de prensa.

El también europarlamentario socialista ha reprochado a la secretaria general del PP, que este domingo ha estado en Toledo, que haya venido "sin ánimo de dar explicaciones, sin ánimo de pedir perdón y sin el ánimo de asumir ninguna responsabilidad".

Y es que, recuerda Gutiérrez, "como 'número dos' de Rajoy, negó la Gürtel, mintió en los juzgados o al menos ocultó todo lo que sabía, recusó a los jueces, acusó a la Policía de armar una trama contra el PP, despidió a Bárcenas en diferido y propuso a Mato como ministra y ahora la mantiene como asesora de su partido".

"SE AFERRAN AL SILLÓN Y SACAN PECHO"

En opinión del responsable socialista, todas estas "irregularidades" deberían ser suficientes para que Cospedal "diera explicaciones y se fuera como haría cualquier político honrado en cualquier país de la UE tras la sentencia condenatoria de la Gürtel". "En cambio, tenemos a un PP y a unos dirigentes 'populares', que no sólo no dimiten ni asumen responsabilidades, sino que se aferran al sillón y sacan pecho".

"¿De qué se siente hoy orgullosa la señora de Cospedal, de que el Señor Rajoy haya mentido a los jueces, de que su partido se haya financiado ilegalmente, de que ella firmó una indemnización millonaria a Bárcenas en diferido para asegurarse su silencio mientras Rajoy le mandaba mensajes cuando estaba en la cárcel?", ha preguntado.

Para Gutiérrez, es muy lamentable que "de lo que hoy Cospedal saca pecho es de lo que la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos profundamente avergonzados, es decir, de ser el único país con un gobierno, que aún con sentencia firme condenatoria, son incapaces de dimitir".

Otra variable que entristece al número dos del PSOE de Castilla-La Mancha es que, "viniendo hoy Cospedal a Toledo, convierte a nuestra ciudad en la capital de la defensa del caso Gürtel". A lo que añade, "si fuera la presidenta del gobierno regional, hoy desde el Palacio de Fuensalida se estaría defendiendo a los corruptos condenados".

DEFIENDE LA MOCIÓN DE CENSURA

Gutiérrez ha defendido la necesidad de una moción de censura en el país para devolver la dignidad y un "gobierno limpio" a una ciudadanía que esta "avergonzada" de los innumerables casos de corrupción en el Partido Popular, pero sobre todo, después de conocer la sentencia firme que le condena en el caso Güetel.

"No nos queda otro instrumento que la moción de censura para que los partidos constitucionalistas devuelvan la voz a los ciudadanos", ha señalado en una rueda de prensa, en ha añadido que "Rajoy y Cospedal llevan 10 años conociendo el caso Gürtel, pero llevan 10 años tirando balones fuera" y es el momento, tras la sentencia, de que "asuman su responsabilidad política o de que el resto de fuerzas políticas les hagan asumirla".

"Teniendo en cuenta que Rajoy no tiene ninguna intención de convocar elecciones, ni de dimitir, ni de someterse a una cuestión de confianza, argumentaba el número dos del PSOE, el único camino que nos queda es la moción de censura, una moción que tiene que ser apoyada por los partidos que defendemos la Constitución para dar la voz a los ciudadanos en las urnas, que es lo que les niega hoy Rajoy y Cospedal".

Para Gutiérrez, "no encuentro ningún motivo por el que el PSOE y Ciudadanos no se puedan poner de acuerdo, en el tiempo y en la forma, y poner por encima de todo el interés de España". Un interés que pasa, en palabras del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, por "tener un gobierno limpio sin la sombra de corrupción tan alargada que tiene el de Rajoy, un presidente del que no nos avergoncemos y que no escandalice al resto de países de la Unión Europea".

Otro argumento a favor de este entendimiento, en su opinión, es que tanto el PSOE, Ciudadanos como Podemos "nos presentamos en las últimas elecciones con el compromiso electoral de no tolerar la corrupción" y por lo tanto "no hay excusas posibles para no ofrecer un gobierno limpio en España".

En este contexto, recuerda como PSOE y Ciudadanos ya pactaron "una agenda reformista, progresista y de regeneración de la democracia", por lo que, deberían encontrar "en medio, la vía para ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como es echar a un gobierno corrupto".