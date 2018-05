Laura Pausini: "Me ha costado más que a otros compañeros hombres conseguir lo que tengo"

Domingo, 27 mayo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

"Cuando me lo propusieron me pareció estupendo, grité de felicidad. Pero después de unos días empecé a pensarlo más seriamente... Obviamente me gusta ser la primera mujer en hacer esto o aquello pero, si me atrevo y luego no lo lleno, el titular será que soy la primera mujer que no llena el Circo Massimo", plantea entre risas a Europa Press.

Y aún añade: "Tengo una responsabilidad conmigo y con las mujeres en general. Soy terca y no me gusta hacer mal las cosas. Además, ahora que sé cómo va la venta de entradas estoy un poquito más tranquila. Inicialmente iban a ser 70.000 personas de pie una noche, pero haremos dos conciertos con 35.000 sentados cada una. Conociendo a mi público, que es familiar, creo que así será una experiencia única".

Para que todo salga bien, está ya Laura ensayando con toda su banda en un "trabajo de equipo" que empieza con ella escogiendo varios posibles repertorios. "Hago varias listas porque el setlist no es igual en cada parte del mundo. Hicimos el otro día una primera pasada y me di cuenta de que algunas cosas no me gustaban. Iremos puliendo y será un espectáculo de dos horas y quince minutos", apunta.

UNA MUJER CON 25 AÑOS DE MÚSICA

Estos ensayos coinciden, además, con sus 25 años en la música, desde que en 1993 se presentara en el Festival de San Remo. "Suena súper bien lo de los 25 años pero al mismo tiempo significa que ha pasado mucho tiempo", bromea, para luego señalar que durante este tiempo ha aprendido a ser "muy terca" y tomar sus "propias decisiones por instinto".

Durante estos cinco lustros, queriendo o no, ha sido ejemplo para muchas mujeres que la veían triunfar a lo grande en un mundo de hombres. "Cuando empecé no cantaban en Italia muchas mujeres jóvenes. Cuando me firmaron el contrato para el single de San Remo yo era la única dentro del mismo concurso que no tenía contrato para un disco completo", destaca.

Y recuerda también Laura: "Todos los días hablaba con alguien que me decía algo sobre lo difícil que era todo porque era la única mujer en radios, en televisiones, en la discográfica. Los noventa fueron muy importantes para las mujeres en la música, surgieron Shakira o Celine Dion, por ejemplo. Los primeros años noventa empezaron un cambio en presencia de mujeres en la música".

Tras reconocer que la situación "ha cambiado" y ahora hay muchas más mujeres en la música, al tiempo que apostilla que tienen que estar ahí siempre y cuando lo merezcan más que los hombres. "Me ha costado más que a otros compañeros hombres conseguir lo que tengo. Si hablo con algún colega que venda más o menos los mismos discos o entradas que yo, me cuenta que él hace menos cosas que yo. Al final trabajar mucho me ha hecho fuerte de carácter", remarca.

CONCIERTOS EN BARCELONA Y MADRID

La gira de presentación de Hazte sentir recorrerá América de norte a sur y también diversos países europeos, entre ellos España con dos citas en otoño en Barcelona (17 de octubre, Palau Sant Jordi) y Madrid (18 de octubre, WiZink Center). Serán sus primeros conciertos en nuestro país en seis largos años, pues los previstos para octubre de 2016 fueron cancelados a última hora por una faringitis impertinente.

"El doctor no me dejó hablar durante un mes y cuando pude hacerlo empecé en televisión con La Voz México. Me molestó mucho porque me gusta mucho cantar en vivo y España me encanta. Siempre hago Barcelona y Madrid, me gustaría poder hacer una gira más amplia por todo el país. Este año vengo con unas ganas increíbles, quiero tener un vozarrón que ni Pavarotti", sentencia entre carcajadas.

"Es un espectáculo grande e importante", resume, anticipando además que en el repertorio estarán todas las canciones "destacadas" de su carrera, "los sencillos más radiados". Asimismo, avanza también que aprovechará para contar historias sobre los temas y establecer así una comunicación más personal con su público.

Una comunicación que ya es de lo más fluida, pues según subraya, desde que hace televisión en España -en Factor X- sus fans la tratan como si fueran "amigos". Y añade riendo: "A veces me paran por una calle de Madrid y la charla es como si nos conociéramos desde hace tiempo. La gente me trata de una manera muy natural y eso me encanta porque no soporto ser tratada como una diva".