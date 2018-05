Dani Colorado cree que la unión ha sido el éxito del FSD Puertollano en una gran temporada

Lunes, 28 mayo 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 13:00 |

El pichichi de Segunda División lamenta no haber podido terminar el año con la guinda del ascenso, pero califica de sobresaliente la temporada industrial.



Esta campaña el gol ha tenido nombre propio en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en el FSD Puertollano. No es otro que Dani Colorado, autor de 47 dianas que ha analizado la campaña industrial con la LNFS: “Ha sido una temporada de 10. La pena es que no le hayamos podido poner la guinda con el ascenso, pero lo hemos dado todo trabajando muy duro y la afición ha estado a muerte con nosotros. No podemos pedir más”, aseguró.

Sobre su excelsa producción ofensiva destacó la importancia de exprimirse al máximo para obtener resultados positivos: “No tiene secreto. Trabajando duro y con el apoyo de todos mis compañeros. Después de mi lesión he trabajado duro por recuperar mi nivel y poder contribuir con mis goles a conseguir los objetivos que nos marcó la directiva”, dijo. “Tengo que tener los pies en el suelo. Soy joven y creo que estoy preparado para dar el salto. Lo que venga lo analizare con tranquilidad. También escuchare la propuesta de mi equipo y decidiré. Quiero estar tranquilo y buscar lo mejor para mi futuro”, apuntó al ser preguntado por la posibilidad de jugar en un futuro próximo en la máxima categoría del Fútbol Sala nacional.

Como todos los grandes jugadores después de ofrecer lo mejor de sí mismos, Dani Colorado aseguró no haber tocado techo: “Tengo mucho margen de mejora por mi juventud, pero sobre todo pediría que me respeten las lesiones. Luego, con mi trabajo, conseguiré seguir dando pasos adelante y creciendo en este difícil mundo”, indicó.

La unión como clave de todo

El FSD Puertollano estuvo muy cerca de entrar en la Final del Play Off por el ascenso basando su éxito en grandes actuaciones corales: “Marlon nos ha imprimido carácter competitivo, nos ha hecho creer en nuestras posibilidades y crecer como jugadores. Hemos sido un equipo desde el inicio hasta el final y ese ha sido nuestro secreto”, destacó.

Finalmente, el pívot se alegró de la mejoría experimentada por los industriales a lo largo de la campaña: “Desde agosto hasta ahora hemos crecido mucho gracias al esfuerzo de todos y eso se ha notado en el rendimiento del equipo. Al final nos faltó un poco de suerte para culminar una gran temporada”, concluyó.