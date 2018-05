El PP emprenderá acciones contra el Gobierno regional por "ocultación" de información

Lunes, 28 mayo 2018

Transporte sanitario

REGIÓN | ELDIAdigital

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, ha indicado que, a través de los profesionales, están teniendo acceso a información "que ha sido ocultada al PP de forma intencionada", eliminándose "aspectos claves" de incumplimientos contractuales "graves".

Esta "actitud no solamente negligente, sino de connivencia de la empresa adjudicataria, nos hace sospechar que aquí hay gato encerrado", ha argumentado Cañizares, que ha opinado que "no es de razón" que se esté ocultando información a la oposición, lamentando que les hayan entregado informes "mutilados", que no contienen "datos claves sobre deficiencias gravísimas en los vehículos".

"Ya tenemos pruebas documentales sobre la ocultación de extremos gravísimos", ha manifestado el diputado del PP, que ha añadido que, aunque van a ver qué tipo de acciones emprenden, sí aportarán documentación a las Cortes "para que vean que el Gobierno está saltándose los requerimientos" y que se están dando por buenas "cosas que no son".

Según ha incidido, había vehículos que el 1 octubre carecían de características técnicas ofertadas y de los elementos básicos para poder actuar sanitariamente con los pacientes, e incluso en los primeros días del servicio hubo "cientos de llamadas diciendo lo que les faltaba", unas comunicaciones que el PP ha pedido y que el Gobierno se ha negado a dar.

ACCESO HOSPITAL



De otro lado, se ha referido a la noticia de Europa Press sobre la adjudicación del proyecto de la carretera que unirá el hospital de Toledo con la A-42, para criticar que parece "que es como si la carretera estuviera hecha, pero no".

Después de tres años de legislatura, "ahora es cuando se va a empezar a redactar el proyecto para hacer la obra, luego hay que aprobarlo, luego hay que sacarlo a licitación, adjudicarlo, ejecutarlo y abrirlo al tráfico. Estamos en pañales en un tema tan importante como los accesos al hospital", ha valorado.

Además, ha referido que mientras que en Toledo "la Junta tiene que hacerse cargo de los accesos al hospital, en Guadalajara la Junta niega tal responsabilidad y ataca al Ayuntamiento diciendo que eso debe ser competencia municipal", instando a que en ambos casos "se haga algo" y no se sea "injusto" con las instituciones dependiendo de quién las gobierne.