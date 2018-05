El PSOE tira de historia y compara la caída de Rajoy con la del Imperio Romano

Lunes, 28 mayo 2018

El diputado del PSOE Fernando Mora ha comparado la actual situación del PP con la caída del Imperio Romano, que "se venía abajo y no se enteraban", algo que pasa con los 'populares', a quienes el partido "se les cae a pedazos, y no se enteran o no quieren enterarse".