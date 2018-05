TVE rechaza el "mito" de que no quiere ganar Eurovisión: "Estaríamos encantados de organizar el festival en España"

Lunes, 28 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Televisión Española (TVE) ha rechazado que la Corporación RTVE no quiera ganar el Festival de Eurovisión. "Es un mito que no responde en absoluto a la verdad, ya que estaríamos encantados de poder organizar el festival en España", ha defendido la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto.

Prieto se ha expresado así a través de un comunicado emitido en el último programa 'RTVE Responde', el espacio del defensor del espectador, el oyente y el usuario de medios interactivos de la Corporación pública, Ángel Nodal.

"TVE dice que quiere ganar Eurovisión pero, ¿sabe a día de hoy lo que es el Festival de Eurovisión? Porque los datos y los hechos indican que no. No hay un equipo que trabaje exclusivamente todo el año en el festival... Todos los años se cambia el sistema de selección, no hay un sistema continuado", sostenía el espectador Alberto Temprano.

En este sentido, Prieto ha respondido que "sí existe un equipo trabajando durante todo el año para el festival" europeo, que este año ha ganado la representante de Israel. "Hay varias personas dedicadas a ello en varios departamentos, aunque no sea de una forma exclusiva", ha apostillado la directora de Entretenimiento de la cadena pública.

Asimismo, Toñi Prieto ha afirmado que el hecho de que "se hayan probado" diferentes sistemas de selección para elegir a los candidatos y las canciones es, a juicio de TVE "positivo, ya que puede enriquecer el resultado". "No solo nos permite adaptarnos a las circunstancias de cada momento, sino que, también, abre más el abanico de opciones y posibilidades", ha remachado.

"Desde el año 73 sin alcanzar los 120 puntos. Desde el 95 sin conseguir quedar entre los cinco primeros. Y en los últimos 14 años, en diez ocasiones se ha quedado por debajo del puesto 20, incluyendo las cuatro últimas ediciones", criticaba por su parte este espectador, procedente de Madrid.

A este respecto, Prieto ha recalcado que "TVE respeta cualquier opinión del espectador y acepta todas las críticas de los eurofans pero es muy atrevido decir que, a estas alturas y después de 56 años trabajando y participando en Eurovisión, TVE no conoce perfectamente lo que es el festival".

Netta, la representante de Israel, consiguió llevarse el micrófono de cristal en la final del Festival de Eurovisión 2018, mientras que los candidatos de España --Amaia y Alfred-- terminaron en la posición número 23.