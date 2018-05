El PSOE denuncia que "algo se hace mal" con la plaga de mosquitos

Lunes, 28 mayo 2018

Talavera de la Reina

Toledo | ELDIAdigital

El portavoz del PSOE de Talavera de la Reina, José Gutiérrez, ha asegurado que es "inadmisible" que, por quinto año consecutivo, la plaga de mosquitos vuelva a causar no sólo molestias a los ciudadanos, "sino graves problemas a los hosteleros y a empresarios de otros sectores".

En este sentido, el portavoz socialista ha señalado que los mosquitos se concentraban hasta ahora en las riberas del río Tajo y en sus inmediaciones, pero ahora están en todos los puntos de Talavera, "incluso en zonas muy alejadas, colonizando los escaparates y los mostradores de las tiendas", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para Gutiérrez, podría ser previsible este aumento, dado que en primavera ha llovido más, "pero ahora no lo pueden achacar, como el año pasado, a que el río estaba varado, porque ahora corre el agua y el problema tendría que ser más fácil de solucionar".

En cualquier caso, ha señalado que "algo se tiene que estar haciendo mal, en los plazos de fumigación o en los productos que se emplean, porque no ocurre lo mismo en otras ciudades ribereñas que, aunque hayan tenido mosquitos, no se han convertido en plaga como lleva sucediendo aquí muchos años seguidos".

Gutiérrez ha pedido al concejal responsable que haga las consultas pertinentes a otros municipios, incluso a expertos de Medio Ambiente, para atajar cuanto antes la plaga y, sobre todo, "para que el próximo año no se tenga que estar hablando de lo mismo".

Del mismo modo, y recogiendo las quejas de numerosos hosteleros donde alguno de los cuales ya ha renunciado a poner la terraza "porque no llega ni un plato ni un vaso sin los indeseables inquilinos", Gutiérrez ha aseverado que el Gobierno local no puede dar "la callada" por respuesta y podría "manifestar alguna sensibilidad con estos empresarios, que pagan religiosamente sus terrazas y que no pueden utilizarlas".