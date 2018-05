El grupo municipal socialista de Torralba exige a la alcaldesa que acabe con la paralización del Centro de Día

Lunes, 28 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Critican los concejales socialistas, que tras tres años del PP al frente del Consistorio local, “se haya paralizado” la puesta en marcha del Centro de Día y Estancias Diurnas, no queriéndole dar contenido a un espacio que demanda el pueblo de Torralba.

El grupo municipal socialista de Torralba de Calatrava, manifiesta que la presentación de una iniciativa en las Cortes regionales, en materia de salud, por parte de la alcaldesa de la localidad, María Antonia Álvaro, “no es más que una acción, tras tres años de inoperancia de su equipo de Gobierno, para iniciar el año preelectoral, curiosamente acusando al partido contrario, cuando fue Cospedal quien impuso los requisitos sanitarios actuales”, indican los concejales del PSOE.

Los socialistas piden a María Antonia Álvaro que no mienta sobre las instalaciones del Centro de Día y Estancias Diurnas, las cuales, y “a pesar de ser nuevas y estar preparadas, no lo albergan porque ella no quiere”.

En este sentido, critican los mismos, que tras tres años del PP al frente del Consistorio local, “se haya paralizado” la puesta en marcha de este Centro, no queriéndole dar contenido a un espacio que demanda el pueblo de Torralba, según la Portavoz socialista, Sonia Burgos, y donde podrían estar desarrollándose numerosos programas y actividades de envejecimiento activo y de autonomía del desarrollo personal, tanto para mayores como para discapacitados, para los que, -añade Burgos-, el Gobierno regional pone en marcha importantes subvenciones, “que nunca jamás ha solicitado nuestro ayuntamiento”.

De hecho consideran una “irresponsabilidad” por parte de Álvaro y su equipo que se tantee el cambio del consultorio local a las instalaciones anteriormente mencionadas, “pues de sobra sabe este equipo de Gobierno, que esta decisión no cumple con una demanda real del municipio, que ya cuenta con unas instalaciones totalmente adecuadas y que son valoradas tanto por usuarios como por profesionales”, por no hablar de que el traslado que se pretende no es viable por diversos motivos legales, añaden los socialistas.

Entiende además el grupo municipal del PSOE torralbeño, que este reciente paso dado por la alcaldesa del municipio “es solo una excusa más para continuar en la parálisis que padece Torralba, además de un signo de la despreocupación total de Álvaro por dar la mejor calidad de vida posible a los mayores y discapacitados de la localidad”.

Ello vendría sumado, recuerdan los socialistas, “a la falta de empatía absoluta por los colectivos torralbeños más vulnerables”, como demostraría que Torralba sea el único municipio de la provincia que ha renunciado al Plan Concertado de servicios sociales del que se beneficiaba desde hace años, “y por lo que se ve absolutamente mermado el servicios y con ello, aspectos tan importantes como la gestión de los expedientes de Dependencia”, lamentan.

Por último, los concejales del PSOE torralbeño han pedido a María Antonia Álvaro que “no intente tomarle el pelo a la población, ni darle falsas esperanzas”, y le han recomendado que diga claramente que si Torralba no cuenta con un pediatra a tiempo completo, “es porque desgraciadamente el municipio está muy lejos de contar con los 800 usuarios que se necesitan para ello”.