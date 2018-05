Algaba lamenta que Galiano reclame al Gobierno de España "lo que Page es incapaz de hacer en C-LM"

Lunes, 28 mayo 2018

plagaa de conejos

Cuenca | ELDIAdigital.es

Según ha explicado Algaba, las competencias del Ministerio de Fomento en esta materia son bastante limitadas, quedando el grueso de las competencias en cuanto a medio natural en el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Por ello, no podemos entender cómo tiene la irresponsabilidad de pedir al Gobierno de España lo que Page no está haciendo en nuestra tierra”, declaraba.

Como ha manifestado Algaba, “que Page no ha hecho absolutamente nada por frenar esta plaga no lo dice solamente el Partido Popular; lo dicen los cientos de agricultores que ven dañados sus cultivos y que hace unas semanas se manifestaban en las puertas de las Cortes regionales reclamando a Page que se declarara la plaga y se pusieran en marcha medidas compensatorias; como también lo dejo entrever Galiano en el Senado cuando no fue capaz de aportar ni una de las medias que ha tomado Page porque, sencillamente, ni existen”.

Además, el senador por Cuenca ha criticado que Galiano solo preguntara en el Senado por las medidas adoptadas por el Gobierno de España para frenar los daños causados por sobrepoblación de conejos en explotaciones agrícolas próximas a infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal. “¿Es que al PSOE solo le importan los cultivos que están al lado de las infraestructuras que dependen del Estado? ¿Qué pasa con el resto de agricultores afectados por la plaga de conejos, que son la mayoría? ¿Es que hay agricultores de primera y de segunda o incluso tercera categoría para el PSOE?”, se preguntaba.

EL GOBIERNO DE RAJOY, ÚNICA ADMINISTRACIÓN QUE PROPONE SOLUCIONES A LA PLAGA DE CONEJOS

Por ello, el parlamentario del PP conquense ha afirmado que la única administración que propone soluciones y plantea medidas a la plaga de conejos es el Gobierno de Rajoy, quien dentro de sus limitadas competencias está colaborando para evitar los daños en explotaciones agrícolas ocasionadas por el aumento de población de conejos en las zonas próximas a las infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal.

Tal es el caso de la reunión del pasado 3 de mayo entre el Ministerio de Fomento con el presidente de ADIF y con representantes de Asaja para trasladarles la colaboración del Gobierno de España y buscar los puntos de mayor conflictividad para priorizar las actuaciones a llevar a cabo. Encuentro que hace unos días se ha celebrado entre Asaja Castilla-La Mancha y Adif.

Además, Algaba ha recordado como el propio ministro aseguró en el Senado que “en el marco de sus responsabilidades y de sus competencias se comprometen en suscribir un convenio con las Consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de las distintas comunidades autónomas para la coordinación del otorgamiento de las autorizaciones y acciones conjuntas destinadas a mitigar los daños provocados por esta especie”.

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, en los pliegos de mantenimiento de las líneas de alta velocidad el Gobierno de España está incluyendo la realización reglada de descastes, la instalación de protecciones especiales de vallado y el tratamiento específico en los taludes para evitar su inestabilidad, rellenando las oquedades e incluso instalando mallas en superficie.