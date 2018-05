Junta, Libreros y Bibliotecas se unen para fomentar la lectura de los niños en verano

Lunes, 28 mayo 2018

El consejero se ha pronunciado de este modo en una nueva entrega de 'Consejería Abierta' celebrada en Albacete bajo el título 'Bibliotecas escolares: necesidades en el Siglo XXI y estrategias de fortalecimiento', que se ha desarrollado en el CEIP 'Diego Velázquez', en el que ha estado acompañado, entre otros, del director provincial del ramo, Diego Pérez, ha informado la Junta en un comunicado.

En sus declaraciones, el titular de Educación también ha adelantado que la Consejería está trabajando para que todas las bibliotecas escolares estén en la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, y ha concretado que "esto es un proyecto que va un poquito más despacio, que no es nuevo y que los responsables de la red han venido trabajado".

Además, Ángel Felpeto ha puesto en valor el trabajo del Grupo Cooperativo de Bibliotecas Escolares de la Red de Albacete, responsable de la charla de hoy, "una experiencia única en la región, a través de la cual un grupo de docentes desde diferentes centros han contribuido a fomentar la lectura y las bibliotecas escolares en sus centros de referencia".

"Hoy vamos a hablar de bibliotecas escolares. Yo digo siempre que la biblioteca es el elemento dinamizador de la cultura de un pueblo", ha subrayado Felpeto. "Tanto en los pueblos más pequeños como en las grandes ciudades los proyectos más importantes de actividades culturales nacen en las bibliotecas", ha añadido.

Además, el consejero ha subrayado que "las bibliotecas escolares son también un espacio y un agente dinamizador en los centros educativos, porque, de alguna manera, hacen comunidad educativa, y todos aquellos proyectos que lo hagan no solo son bienvenidos, sino que garantizan la mejora del éxito escolar".

CONSEJERÍA ABIERTA EN ALBACETE



En la sesión celebrada de Consejería Abierta en la biblioteca del CEIP 'Diego Velázquez' de la capital albacetense, los ponentes han compartido con los asistentes el concepto de biblioteca escolar en el que trabajan y cómo influye en crear dinámicas activas de aprendizaje en los centros educativos.

Igualmente, han hablado de su sistema de trabajo que está siendo imitando en otros puntos de la geografía nacional y como generan determinados recursos educativos que luego se trasladan a los centros en los que trabajan para facilitar así la labor escolar. Además se han tratado propuestas como las actividades de formación de usuarios, los proyectos de trabajo, los clubes de lectura en centros o las tertulias literarias, o del fomento de la lectura mediante la acción de compartir lotes de lectura entre centros de la provincia con el fin de rentabilizar los recursos documentales y económicos disponibles.

UNIVERSIDAD

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, no cree que las autoridades ministeriales hayan transmitido al alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos, tal y como este ha asegurado, que es el Gobierno regional quien tiene que solicitar a la ANECA la implantación del Grado de Informática y ha adelantado que mañana mismo se pondrá en contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para confirmarlo.

El consejero se ha pronunciado de este modo en Albacete tras las afirmaciones del alcalde de Talavera de la Reina, en las que ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que solicitase la implantación del Grado de Informática a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) antes del 31 de mayo, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante su intervención, el titular de Educación ha subrayado que "de una vez por todas debemos aclarar esta situación, que creo que está clara para todos" y ha recalcado que "las autoridades competentes del Ministerio no le pueden haber dicho a Ramos otra cosa más que quien tiene que solicitar la validación de un título de Grado a la ANECA es la universidad, y una vez se haga y esté validado, el Gobierno regional lo autoriza".

"Me pondré en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación porque le pueden haber dicho que no lo hemos solicitado", ha destacado Felpeto. "Evidentemente, no lo vamos a solicitar como Gobierno, porque no somos competentes para ello, tiene que hacerlo, en este caso, la Universidad de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Según el Real Decreto sobre ordenación de enseñanzas, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Universidades, los planes de estudios de las nuevas titulaciones han de ser elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades a través de la ANECA y, finalmente, cuando ya están verificados por el Ministerio, pueden ser autorizados por la Comunidad Autónoma competente.

Por último, Ángel Felpeto ha recordado que en todo caso "el Gobierno de Emiliano García-Page ha solicitado y seguirá haciéndolo las titulaciones de 2008: Informática para Talavera de la Reina y Turismo para Cuenca".