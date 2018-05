CARTA ABIERTA AL SR. GARCÍA-PAGE (NNGG Talavera de la Reina)

Martes, 29 mayo 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Desde Nuevas Generaciones nos dirigimos a usted debido a la grave situación de desempleo y crisis que sufre Talavera de la Reina. Son muchas las demandas de los jóvenes que nos llegan todos los días reclamando un futuro digno para la Ciudad, sobre todo para poder desarrollar una formación académica y laboral.



Como talaveranos nos duele los desprecios que desde su Gobierno se nos están haciendo, negando todas las propuestas del Partido Popular en las Cortes Regionales, la casa de todos los castellanos manchegos. Es humillante ver como usted promete proyectos estratégicos en toda la Región olvidando siempre a nuestra Ciudad.



Estas son algunas de las propuestas de las cuales ha privado a Talavera, vitales para su desarrollo económico y la creación de empleo.



Queremos que todo lo que usted prometió en campaña o en sus visitas a la ciudad sea una realidad. No queremos más planes ni promesas que no conducen a nada, queremos realidades y empresas que den trabajo a los jóvenes y a las familias.



Queremos la implantación inmediata del Grado de Informática, unos estudios que garantizan al 100% la empleabilidad que nos permitiría potenciar el 5G y el desarrollo tecnológico e incorporarnos a la cuarta revolución industrial. Sin olvidarnos de la necesidad del Conservatorio de Música y de una nueva sede para la Escuela de Idiomas. Y todo esto no lo pedimos por amor al arte, sino porque es una necesidad para los jóvenes, ya que estamos viendo como día tras días, se marchan generación tras generación a estudiar a otras Comunidades, dejando Talavera despoblada de jóvenes con grandes talentos.



Le pedimos que adopte las medidas necesarias para la inclusión de Talavera en el tan necesario abono joven con la Comunidad de Madrid, ciudad a la que diariamente se desplazan muchos jóvenes a estudiar y a trabajar.

Queremos el apoyo para la implantación de la Plataforma Logística ya que será un determinante puntero para el desarrollo de Talavera, al igual que mejoras en las infraestructuras viarias. Sr. García-Page, es momento de recordarle el puente de 90 millones de euros que no llega a ningún lado y que realizó y no pagó el gobierno socialista, para que de una vez por todas se realicen las obras para el cierre de la circunvalación sur para unir la Ronda del Tajo con la Variante Suroeste.



No podemos olvidarnos de la sanidad, necesitamos más profesionales para reducir las interminables listas de espera de todos los castellanos manchegos y de los talaveranos en particular, recuerde que con la salud no se juega.



Para finalizar nos gustaría que hiciese realidad junto con su gobierno las promesas que ha venido repitiendo en sus numerosas intervenciones, y no haga de esta Ciudad un rédito político de cara a las elecciones de 2019 ya que las necesidades son muy urgentes y necesitan una solución inmediata, por todo ello, los jóvenes de Talavera le decimos alto y claro que el próximo día 31 de Mayo, no tenemos nada que celebrar, y ello porque el Gobierno de Castilla-La Mancha nos tiene en el más absoluto olvido.



Reciba un saludo.



Álvaro Fdez-Vegue Marrodán. Presidente de NNGG Talavera