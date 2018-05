Expertos piden una estrategia de cribado universal de la hepatitis C

Martes, 29 mayo 2018

Sanidad

REGIÓN | ELDIAdigital

Este llamamiento conjunto en el que coinciden las tres organizaciones se realiza en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Salud Digestiva, que convoca cada año la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus siglas en inglés), y que este año se dedica a las hepatitis víricas.

El Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (PEAHC) ha sido, a su juicio, "un éxito" puesto que desde su puesta, en el año 2015, unas 105.000 personas con esta infección vírica han sido tratadas con antivirales de última generación.

En España, se ha conseguido una de las tasas más altas de curación, cifrada en torno a un 95 por ciento, si bien los expertos han destacado la necesidad de dar un "nuevo impulso" a la lucha contra la hepatitis C para conseguir su eliminación en el horizonte del año 2021 y, para ello, se requiere la creación de una estrategia de cribado universal que haga "aflorar" los casos no diagnosticados.

Y es que, la prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C en España es del 1,19 por ciento y se sitúa "muy lejos" del 2,2 por ciento asumido previamente. Además, dos de cada tres personas con anticuerpos no tiene infección activa por el virus de la hepatitis C, lo que ha permitido recalcular, que en la actualidad se estima en no más de 250.000.

"A pesar de estos datos y de los avances conseguidos en los últimos tres años, no debemos bajar la guardia, puesto que España tiene la posibilidad de eliminar la hepatitis C como un problema de Salud Pública y cumplir el objetivo de la OMS. Pero es necesario conseguir la implicación del Gobierno y de las comunidades autónomas para que faciliten ya, y de forma definitiva, la implementación del cribado universal de la hepatitis C para detectar la infección en las personas no diagnosticadas. De esta forma, trataremos precozmente a los pacientes, evitaremos el desarrollo de complicaciones de la enfermedad y abortaremos el repunte de la enfermedad dentro de unos años", ha avisado el presidente electo de la SEPD, Javier Crespo.

POLÍTICAS QUE "EMPIEZAN A SER URGENTES"



Asimismo, el coordinador de la AEHVE y jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Javier García-Samaniego, el objetivo de la eliminación es posible siempre que a la extensión del tratamiento a todos los pacientes diagnosticados se sumen otras políticas que "empiezan a ser urgentes".

"La estrategia nacional contra la hepatitis C debe centrarse ahora en cuatro prioridades: el desarrollo de políticas activas de cribado; la mejora de la continuidad asistencial para identificar y tratar a todos los pacientes con hepatitis C que no están en las consultas de Hepatología (Atención Primaria, prisiones y adicciones); el fortalecimiento del diagnóstico en un solo paso y en todos los centros sanitarios; y la promoción de las estrategias de microeliminación", ha explicado.

En este sentido, los especialistas han insistido en que la detección de la hepatitis C en personas aún no diagnosticadas evitaría la evolución de la enfermedad a estadíos más graves y supondría un gran beneficio en términos de salud y en ahorro de costes de abordaje de esta enfermedad en el sistema sanitario. De hecho, distintos estudios han confirmado que la aplicación de esta estrategia es coste-efectiva.

"Gracias a los esfuerzos realizados hasta ahora hemos visto que han disminuido tanto el número de trasplantes de hígado por hepatitis C, como el número de pacientes en lista de espera, con el consiguiente beneficio que esto supone para otros pacientes que necesitan un trasplante. Es muy importante que se ponga en marcha el cribado de la infección en beneficio de los afectados. Además, ayudará a hacer el sistema sanitario más sostenible y destinar los recursos que sean necesarios para los pacientes más graves y que más los necesitan", ha zanjado la presidenta de la FNETH, Eva Pérez Bech.