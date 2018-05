El PSOE de Moral de Calatrava considera que el municipio “padece tres años de oportunidades perdidas”

Martes, 29 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Desde el PSOE de Moral de Calatrava no se quiere engañar a los moraleños/as, y aún reconociendo que ha habido aciertos, sin embargo, explica que hay aspectos relativos a la política municipal que llevan desde hace tiempo reclamando con el fin de mejorar el pueblo, “peticiones que no están siendo tenidas en cuenta por parte del equipo gobierno”, critican.

Desde el punto de vista puramente económico los socialistas observan como en comparación con los municipios del entorno, el paro no se reduce en Moral tal como lo hace en otros pueblos, con el agravante de que en los últimos 7 años Moral de Calatrava ha perdido más de 400 habitantes sin que esto se traduzca en reducción del desempleo, de hecho hay casi 70 desempleados más en la localidad que en los últimos años y eso que como insisten, se ha perdido población.

Muestra de que la recuperación económica no está llegando a Moral es que prácticamente ninguna empresa se ha instalado en el municipio, y solo hay que mirar el aspecto de la calle “los arboles” donde cada vez hay menos bares abiertos y por lo tanto menos posibilidades de empleo, señalan. Sin embargo, desde el equipo de gobierno no se ha mantenido ninguna reunión con la asociación local de empresarios para buscar soluciones a esta dinámica, critican los mismos, añadiendo que más bien lo contrario obviando cualquiera de sus propuestas.

En este aspecto alegra a los socialistas moraleños el anuncio de adquisición de suelo industrial, pero consideran que este llega tras perder la oportunidad de desarrollar un plan urbanístico serio (POM), perdiendo el 90% de la subvención que la Junta de Comunidades de Castilla La- Mancha había concedido para su desarrollo y conformándose con un parche, “el cual aún no sabemos cuándo se desarrollara”.

Y este aspecto de pérdida de subvenciones es otro de los puntos que no comprenden los socialistas, de la gestión municipal. Son ya muchas las subvenciones que o se han perdido o no se han podido justificar, la última ha sido la de 15.000 € del plan de empleo, subvención concedida por la Diputación Provincial para dar empleo a los parados de la localidad. Y como esta otras tantas tales como la de las obras del paseo de la estación, la ya citada del POM u otras como las de los desfibriladores, tan necesarios para las instalaciones y que podrían estar ya ubicados de no ser porque hasta en dos ocasiones no se solicitó la instalación de los mismos, siendo uno de los pocos municipios de la provincia que carece de ellos.

Otro de los puntos que quieren remarcar es “el desentendimiento que hace el Alcalde y el Equipo de Gobierno del mantenimiento de las instalaciones deportivas de la localidad”. Las deficiencias que presenta el pabellón, unido al estado de las pistas deportivas de los colegios son temas que se tratan en los diferentes plenos municipales pero que caen en saco roto.

En este punto les gustaría remarcar que si bien la nueva ciudad deportiva, es una buena iniciativa, no comprenden como su planificación ha sido tan poco práctica gastándose casi 100.000 € euros en una pista de 100 metros prácticamente inútil y privando al municipio de tener una pista de 400 metros.

Unido al deporte, quieren hablar también del ocio, especialmente del ocio juvenil. No se ha planificado un verdadero programa de ocio para jóvenes, sino más bien lo contrario no solo se permite el “Botellón” como práctica para los jóvenes, sino que se incita con medidas como el macrobotellón de las fiestas del vino o la explanada desarrollada para acoger el consumo de alcohol entre los jóvenes, algo que no comprenden.

En cuanto al personal del Ayuntamiento a pesar de contratar a una empresa venida desde Mallorca, cuyos servicios no han sido caros, para regular al personal del Ayuntamiento y elaborar la RPT, tras dos años no se ha conseguido llegar a un acuerdo, ni realizarse ningún avance en los 7 años de gobierno del PP en Moral de Calatrava.

Recientemente se ha publicado una oferta para tres nuevos policías, oferta que viene con retraso dado que no se hizo cuando más falta hacía con la oleada de robos en el municipio, a lo que se unía la negativa a la propuesta socialista de solicitar más efectivos de la Guardia Civil para Moral mientras se solucionaba el problema.

En definitiva, empleo, juventud, personal e instalaciones son temáticas en las que solicita el PSOE de Moral de Calatrava, al equipo de gobierno, un poco más de atención y responsabilidad con el único fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.