Sastrón (SGAE) responde al Gobierno: "Llevamos mucho tiempo trabajando, quienes no hicieron los deberes fueron ellos"

Martes, 29 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Tras la aprobación de un Real Decreto a finales del pasado mes de abril, Méndez de Vigo ha resaltado en un acto de este lunes 28 de mayo que el Gobierno velará por la puesta "al día" de la SGAE en "transparencia" y "gestión de cuentas". "Llevamos cuatro años de retraso (para adaptar la legislación española a la directiva europea) y ahora nos dicen que tenemos mes y medio: menos mal que llevamos trabajando mucho tiempo", ha señalado Sastrón en una entrevista recogida por Europa Press en la cadena Ser.

En cualquier caso, el presidente de la SGAE ha descartado una posible intervención de la entidad a manos de la Administración. "No creo que vaya a ser intervenida porque no hay ningún motivo para que lo hagan, tendrían que explicarlo, pero yo no albergo la menor duda de que esto ocurra", ha zanjado.

LA "PAZ" EN LA SGAE

Sastrón ha lamentado que la entidad esté "en el candelero constante", al considerar que se trata de "una repercusión excesiva para una entidad privada". "¿Dónde hay una situación de paz en este país? Nosotros lo que somos es una entidad que agrupa colectivos con diferentes puntos de vista y no todos estamos de acuerdo, pero esos desacuerdos se trasladan al exterior con mucha frecuencia y no ayuda a crear buena imagen", ha señalado.

Preguntado respecto a esos desacuerdos, Sastrón ha apuntado a la reciente reforma de los estatutos tratada en junta directiva. "La Junta no aprueba nada, solo propone llevar una propuesta elaborada por servicios jurídicos a una asamblea --el próximo 21 de junio-- que tendrá que aprobarla con mayoría de dos tercios. Si son tan malos y nadie los quiere, ¿por qué ese empeño para que vayan a la asamblea?", ha cuestionado.

LA 'RUEDA'

También ha aclarado respecto a la conocida como 'Rueda' --relativa al reparto de los derechos de autor televisivos en la franja nocturna-- que no se trata de "un juicio contra la SGAE". "Esto es muy importante, porque lo que el juez está investigando es si alguna persona ha ejercido una práctica deshonesta, y la SGAE está colaborando en esta investigación", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que no puede hablar de quién se ha posicionado a favor o en contra de la 'Rueda' en la Junta Directiva, pero si lo hiciera "igual habría sorpresas". Sastrón ha abordado algunos aspectos económicos de la entidad --como que el descuento medio por gestiones de administración es del 15% de lo ingresado--, al tiempo que ha reiterado la "transparencia" de la entidad.

Sobre su futuro al frente de la sociedad, ha adelantado que le "gustaría acabar con el trabajo empezado". "Cuando me vaya quiero pensar que he dejado la SGAE mejor de lo que me la encontré. Creo que los estatutos propuestos son buenos y a la larga será positivo", ha concluido.