DNCE y DJ Rashida, artistas invitados de Bruno Mars en Barcelona y Madrid

Martes, 29 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los conciertos de Bruno Mars en nuestro país tendrán lugar el 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona y el día 22 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. Las entradas se pueden adquirir a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es.

En la escena desde 2015, DNCE está formado por el ex Jonas Brother Joe Jonas, a quien acompañan Jack Lawless, Cole Whittle y JinJoo Lee. Su primer álbum homónimo incluía canciones de su primer EP y temas nuevos que seguro sonarán en sus conciertos como Cake by The Ocean o Kissing Strangers ft. Nicki Minaj.

Por su parte, DJ Rashida es una de las DJ's más populares por su fusión de hip-hop, funk, soul dancehall, house y pop. Una coctelera que llena las pistas de baile con los sonidos más explosivos. La hemos visto en Londres, Nueva York, Tokio, Dubai, Ibiza, Sídney o París, y también acompañando a Bruno Mars y Cardi B en su vídeo Finesse.