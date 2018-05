La Diputación ayudará a las actuaciones de ahorro en la factura energética de 27 pueblos

Martes, 29 mayo 2018

Guadalajara | El Dia

Los beneficiados serán 27 pueblos o Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) que financiarán la obra con el 20% del coste total, aportando la mayor parte, el 80%, la Diputación.

El diputado responsable de este plan, Octavio Contreras, ha explicado que se trata de unas actuaciones "muy demandas por los alcaldes y concejales de los municipios", con las que pretenden "seguir dando respuesta y ayudando a que los ayuntamientos reduzcan el gasto energético con tecnologías más avanzadas, consiguiendo reducir las emisiones de dióxido de carbono y disminuyendo también la contaminación lumínica", según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Este Plan de Eficiencia Energética ha sido aprobado en el pleno de la Diputación celebrado este martes gracias a los votos del equipo de Gobierno del Partido Popular y de la diputada no adscrita, Yolanda Ramírez, mientras que el Grupo Socialista y el Grupo Ahora Guadalajara han votado en contra. Contreras ha lamentado que estos grupos no apoyen estas inversiones tan demandadas por los alcaldes y concejales. "No obstante, desde el equipo de Gobierno seguiremos trabajando por nuestros pueblos y vecinos primando por encima de todo el interés general", ha comentado.

En este sentido, Contreras ha recordado que este es el séptimo año que se pone en marcha este plan y que los ahorros han llegado en ocasiones hasta el 65% de la factura de la luz de algún ayuntamiento.

Los municipios donde se va a actuar son Alhóndiga, Casas de San Galindo, Condemios de Abajo, El Casar, Campillo de Ranas, Espinosa de Henares, Huérmeces del Cerro, Hueva, Iniéstola, Jadraque, La Nava de Jadraque, Málaga del Fresno, Milmarcos, Molina de Aragón, Monasterio, Morenilla, Pálmaces de Jadraque, Peñalén, Peralejos de las Truchas, Romanillos de Atienza, Sauca, Sigüenza, Tendilla, Tobillos, Tórtola de Henares, Villaseca de Henares y Yebra.

APOYO AL GEOPARQUE DE LA COMARCA DE MOLINA Y EL ALTO TAJO

Por otra parte, en el pleno también se ha aprobado una moción institucional en la que se ha acordado manifestar el apoyo de la Corporación a la permanencia del Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo dentro de la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, así como trasladar dicho apoyo a la directora general de la UNESCO y a los órganos gestores del Geoparque para su puesta de manifiesto en el proceso de evaluación.

Desde la Diputación guadalajareña han recordado que el territorio que comprende el área de actuación del grupo de acción rural Molina de Aragón Alto Tajo fue declarado Geoparque, adscrito a la organización Global European Geoparks, en el año 2014 en Stonehammer (Canadá) en la sexta Conferencia internacional de la UNESCO de Geoparques. Con posterioridad, la Red Mundial de Geoparques fue considerada una de las líneas de desarrollo de la UNESCO, pasando este territorio a tener las credenciales de Geoparque Mundial de la UNESCO.

Este reconocimiento conlleva una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentra la obligación de ser reevaluados cada cuatro años, que tendrá lugar este año 2018 cuando evaluadores internacionales se desplazarán al geoparque para comprobar que el territorio sigue siendo merecedor de dicha acreditación. Los pasos previos para poder acceder a esta posibilidad ya han sido realizados y culminaron con la carta de apoyo a nuestro Geoparque por parte del Comité Nacional Español de Geoparques de la UNESCO.

"El nuestro es uno de los diez geoparques que existen en España y este año debemos revalidar el título junto con territorios como el de la Costa Vasca y la Isla de Hierro", indica la moción, en la que se pone de manifiesto también que "se ha realizado un trabajo continuo durante los cuatro últimos años, que es el que los evaluadores internacionales tendrán que valorar para permitirnos continuar o no dentro del este programa internacional". "Los habitantes del territorio y los ayuntamientos que son los que los representan deberán decidir asimismo si apoyan o no dicha calificación de nuestro territorio como Geoparque Mundial de la UNESCO", concluye la misma.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Finalmente, en el pleno también se ha aprobado una moción institucional relacionada con el anuncio del final de la banda terrorista ETA. En este sentido, todos los diputados se han mostrado de acuerdo en asumir el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, así como el compromiso en la lucha contra lo que ETA significó y contra lo que intentó llevar a cabo. "Siempre velaremos por un relato veraz y democrático, porque es la mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder", se refleja en la moción.

Del mismo modo, se ha acordado trasladar la gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra ETA y agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su labor en la lucha contra la banda. También se ha mostrado el agradecimiento y apoyo a todas las organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo, han mantenido viva su memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos y se ha solicitado al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinatos aún no han sido juzgados.

También se ha contemplado exigir que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando, condenando si procede y las condenas se cumplan sin impunidad, así como sumarse a la iniciativa de mostrar el lazo azul como símbolo de la lucha contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas y apelar a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad frente a los asesinos y sus cómplices.

Por último, se ha pedido al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de la ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y colaboración en la lucha contra la organización terrorista.