El grupo municipal socialista de Daimiel lamenta “la pasividad del equipo de Sierra"

El grupo municipal socialista de Daimiel, considera que la “pasividad” del equipo de Gobierno de Leopoldo Sierra, en el ayuntamiento de la localidad, “y su escudo tras la deuda para no hacer nada, dejando que Daimiel haya pasado de ser la envidia de la provincia, a un municipio cada día más deteriorado y paralizado”, son las señas de identidad del gobierno del PP desde el inicio, y especialmente estos tres últimos años de legislatura, critican los mismos.

Los concejales socialistas de Daimiel, no entienden que a día de hoy, el dirigente `popular´ no haya cumplido su programa electoral, a pesar de que como indican, “era bastante reducido y tanto Sierra como sus concejales conocían la situación económica del Ayuntamiento”, indican.

Critican por tanto los socialistas que del eslogan electoral del PP, `Trabajar. Hacer. Crecer´, “se haya hecho más bien poquito y no se ha cumplido ni un mínimo porcentaje del programa, a excepción de alguno de los apartados calificados como `mantener´”, especifica la Portavoz municipal, Eva María López.

Así las cosas, recriminan al PP los concejales socialistas, que no hayan cumplido el objetivo prometido de potenciar a Daimiel como destino turístico, que no se haya mejorado la seguridad ciudadana, y especialmente que no se hayan puesto en valor los recursos e instalaciones municipales, lo que se demuestra, según los mismos, con el cierre del albergue municipal, con la limpieza viaria insuficiente, con el cierre de la Granja Escuela, en la pérdida de todo el suelo industrial, en la pérdida del parking municipal, en la falta de mantenimiento de los azulejos de Vicente Carranza de la `Fuente de la Manola´, y en el abandono de las pistas polideportivas, de los parques infantiles, de las naves del vivero de empresas o del antiguo polideportivo municipal, critican.

Además, recuerdan que la “dejadez” se hace evidente en los acerados y vías en mal estado, y en los parques y jardines “en los que el mantenimiento de las zonas verdes es inexistente”, lamentan.

Pero sobre todo, llama la atención de los concejales socialistas, que Leopoldo Sierra no dé explicaciones de dónde están la Vía Verde que prometió, la Casa de la Música, la Feria de Comercialización de Productos Agrícolas, el nuevo Campo de Entrenamiento, la Casa de la Biblioteca, el Punto de Orientación Académica y Laboral en el Centro La Motilla, “o el espacio de ocio infantil que el PP tenía pensado construir en un espacio municipal”, recriminan.

Y se une a la no creación de estos nuevos espacios, insisten los socialistas daimieleños, el hecho de que no se hayan llevado a cabo actuaciones de eliminación de las barreras arquitectónicas, de habilitación de aparcamientos públicos en el centro, la mejora de las pistas de atletismo, o la falta de soluciones al problema de la carga y descarga en la Plaza, “proyectos sin ejecutar por el Gobierno de Daimiel y que tienen aún más delito, puesto que cuando se presentaron a las elecciones, los `populares´ ya estaban gobernando y conocían la situación económica del Ayuntamiento”.