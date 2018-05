Alberto Lillo afirma que "estos tres años han sido muy productivos en materia de Urbanismo"

Miércoles, 30 mayo 2018

Allí ha destacado cómo en estos 3 años de gobierno han sido “muy productivos” en la realización de proyectos de obras para la ciudad, que han contando con la implicación de los técnicos de urbanismo para el desarrollo futuro de la ciudad.

Así reconocía que desde el primer trimestre de 2016, cuando se empezaron a ejecutar los nuevos proyectos del actual Equipo de Gobierno, se han llevado a cabo 68 proyectos de obras por un valor de 12 millones de euros.

Además valoraba cómo gracias a la implicación de los técnicos municipales de las distintas áreas de Urbanismo en la redacción de los proyectos uniendo a delineantes, aparejadores, arquitectos, etc. ha habido una mayor implicación en los proyectos, y un ahorro para las arcas municipales cercano a un millón de euros con respecto a si se hubieran tenido que sacar estos proyectos a la calle.

Entre esos proyectos en el que se encontraba, y por el que en estos días se está llevando a cabo el asfaltado de la Avenida Lagunas de Ruidera, Avenida Tablas de Daimiel, Avenida Parque de Cabañeros, calle Pantano del Vicario y calle Tablas de la Yedra, y que ha supuesto una inversión de 123.554 euros. “Algo algo que se demandaba mucho por parte de los vecinos, ante el gran número de vehículos que atraviesan diariamente esta zona”.

En materia de licencias, el concejal reconocía que se han tramitado en el año 2017 2.452 expedientes de licencias, que año tras año se van incrementando, y ponía en valor cómo “por fin” el planeamiento existe en la ciudad. “Hemos estado muchos años sin planeamiento… el POM no avanzaba por lo que las unidades de ejecución estaban paradas, y en franco abandono. Así ahora se han caducado aquellas que no tenían sentido porque no tenían agentes urbanizadores, y se están haciendo modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana que pueden dar mucho sentido al crecimiento de la ciudad”.

Así recordaba cómo en el Pleno de mayo se llevaron 4 modificaciones a Pleno, y para el del mes de junio irán una o dos más a aprobación. Con estas modificaciones se han permitido los aparcamientos en altura, o los usos compatibles industriales y sanitarios. Además se está trabajando con algunas unidades complejas como la A-CAM, la UE-CAM 1 o la Universidad “y esto nos va a dar un futuro muy importante de desarrollo de la ciudad. Estamos iniciando los procesos para que el Ayuntamiento tenga la posibilidad de seguir creciendo y seguir planificando el futuro de la ciudad”.

Y para ello ya se ha reforzado el servicio con un ingeniero industrial para el área de Licencias, y se ha pedido un aparejador para Obras y otro para Infraestructuras, “lo que permitirá que durante el verano sigamos al importante ritmo en el que estamos”.

Y es que avanzaba que en las próximas semanas comenzarán las obras de Pedrera Baja y del entorno Plaza de Toros y finalizarán éstas del PERI de RENFE o la Plaza de Los Ángeles.

EDUSI

En cuanto a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que será cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea, el concejal reconocía que va a permitir lanzar el desarrollo de la ciudad. “Ya tenemos 5 operaciones en el Ministerio de Hacienda esperando su validación. Ya se ha validado la primera que permitirá cambiar energéticamente y mejorar el edificio de la Casa Consistorial

En materia de Administración Electrónica, Alberto Lillo avanzaba que se van a contratar a 4 ingenieros informativos “que nos den el apoyo para sacar adelante la administración electrónica. Estamos en el año 2018 y el Ayuntamiento de Ciudad Real no se puede permitir seguir estando en pañales con la administración electrónica, y es un reto que nos hemos puesto y que lo vamos a sacar adelante”.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

En materia de aguas, el concejal avanzaba que ya se están probando las moduladoras de presión de la re, y que en el verano se terminará de sustituir el “anillo de 500” mm de suministro de agua, con la segunda fase de la avenida de Europa.

Además, y como presidente de la Mancomunidad de Servicios del Gasset, valoraba la política preventiva que se ha llevado a cabo para que Ciudad Real y los pueblos de Gasset no tuvieran restricciones de agua. “Se habían tomado todas las medidas, habíamos puesto los pozos de sequia en funcionamiento, y las lluvias de la primavera han sido un regalo del cielo. Tenemos los pantanos en buenas condiciones los pantanos y nos da mucha tranquilidad para los próximos 4-5 años”.