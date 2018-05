El PP señala que Álvaro Gutiérrez "no está haciendo nada" en Diputación

Miércoles, 30 mayo 2018

El secretario general del Partido Popular de Toledo, Emilio Bravo, ha asegurado que el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, es "un buen alumno aventajado" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya que, a su juicio, en la Institución provincial "no está haciendo nada", salvo "intentar reprobar un Gobierno legítimo, que ganó las elecciones" y que gobernó "seguramente con errores", pero "con muchos más aciertos" como fue el presidido por el 'popular' Arturo García-Tizón.



Así se ha referido Bravo a preguntas de los medios durante una rueda de prensa este miércoles en Toledo, donde ha añadido que Gutiérrez "no ganó las elecciones" y se tuvo que "echar en manos de Ganemos y Ciudadanos" y ha recordado que ya son "siete ya las sentencias que dan la razón al Grupo Popular" contra decisiones del equipo de Gobierno socialista.



Al respecto, ha destacado que lo que tiene que hacer Gutiérrez es convocar otro pleno para poder debatir las propuestas del Grupo Popular, en referencia a la sentencia que conminaba al equipo de Gobierno a repetir una enmienda del PP sobre la forma de reparto de subvenciones entre los municipios de la provincia que no fue admitida en sesión plenaria, y que el equipo de Gobierno va a recurrir.



"Ellos están dedicados a hablar de barcos, a hablar de osos, que por cierto no hay ningún oso en ningún sitio, se inventaron lo de los osos y parece que les ha ido bien", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que el equipo de Gobierno de la Diputación se ha dedicado a "destruir todo lo que hizo el PP".



Álvaro Gutiérrez, según el secretario general de los 'populares' toledanos, "no sabe ni qué hacer", ya que está basando su Gobierno "en su imagen personal". "Soy el más listo del mundo y soy el más guapo del mundo, pero hacer, hace poco", ha dicho Bravo.



Además, ha aseverado que los funcionarios de la Institución provincial aseguran que el presidente "aparece poco" por la Diputación, ya que el "desgobierno" que existe actualmente "es el que nunca ha habido".



TRES AÑOS "PERDIDOS" EN CASTILLA-LA MANCHA



De otro lado, el secretario general del PP de Toledo, ha repasado los tres años "perdidos" del Gobierno regional, ya que Emiliano García-Page "está más pendiente de su carrera personal en el PSOE", ya que "lo mismo coge un camino que el contrario".



Para Bravo, García-Page "no ha hecho nada, todo son anuncios" y esto, a su juicio, "lo sufren los castellano-manchegos", por ello ha aseverado que el PP "va a ganar las elecciones" y los ciudadanos van "a confiar en un gobierno serio y que mira por Castilla-La Mancha antes que por su propio partido".



Sobre la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Emilio Bravo ha dicho que se trata de una moción "personal" de una persona que quiere ser presidente "por la puerta de atrás". Bravo ha pedido a los diputados castellano-manchegos del PSOE en el Congreso de los Diputados que sean "valientes y coherentes" con lo que "venden" cuando "van intentando captar votos y convencer a los ciudadanos de su tierra" y que no voten con "Bildu o los independentistas".



Bravo, en referencia a la sentencia del caso Gürtel, ha destacado que al Gobierno de Mariano Rajoy "no se le ha condenado a nada", ni tampoco "a ningún dirigente actual", ya que, según ha señalado, "todo el mundo puede tener un compañero o familiar que salga como no se quiere", y por ello hay que "apartarle". "No todos somos así" en el PP, ha dicho.