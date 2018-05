El PSOE C-LM recomienda a los dirigentes del PP tomarse una tila

Miércoles, 30 mayo 2018

Política

La portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha criticado este miércoles en rueda de prensa que desde el PP estén "sembrando el miedo y la discordia ante la sociedad" en torno a esta moción de censura, aunque ha considerado que este partido "ya está liquidado, ha caído". "Están muy preocupados porque ven que el PP cae al nivel de disolverse a este paso", ha manifestado.

Maestre ha considerado que España "no se merece un Gobierno que mienta y esté aupado por un partido condenado por corrupción política" y por ello ha incidido en que el resto de los partidos políticos deben "estar a la altura de las circunstancias" y apoyar la moción de censura socialista "porque no se puede soportar un minuto más un Gobierno de este calibre".

La portavoz socialista ha opinado que es "imprescindible" que los partidos "que estén en la oposición y quieran una democracia sana, que respete la ley y que la cumpla" se unan para "echar al PP de las instituciones" y lo hagan "lejos de tacticismos".

En concreto, ha pedido "encarecidamente" a Ciudadanos que dé su voto favorable a la moción, afirmando que "después, los ciudadanos hablarán".

A este respecto, ha señalado que le "sorprende" el ofrecimiento del presidente de la formación naranja, Albert Rivera, de apoyar la moción socialista si era encabezada por un candidato "independiente". "Me sorprende que Rivera se descarte, poco tiene que confiar en sí mismo", ha manifestado, explicando que el líder del PSOE es Pedro Sánchez "y si el PSOE presenta una moción, lo lógico es que Sánchez se proponga como presidente".

Sin embargo, ha confiando en que este ofrecimiento "no sea un escollo" para lograr un acuerdo entre ambos partidos "porque España no se merece un Gobierno que le mienta" y porque si Ciudadanos no apoya la moción "tendrá que explicar a sus votantes porqué mantiene a un Gobierno de un partido condenando por corrupción".

En cuanto a las afirmaciones en una rueda de prensa anterior por parte de la presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, que aseguraba que "el partido más corrupto de España y de Europa se llama PSOE", en referencia al caso de los ERE de Andalucía, ha contestado que en ese caso "por lo pronto, sin tener responsabilidad ni acusación directa, hubo dos presidentes que renunciaron a su responsabilidad, cosa que Rajoy no ha hecho".

DÍA DE LA REGIÓN



Con respecto a la celebración este jueves del Día de la Región, ha apuntado que "es una pena" que quede eclipsado por el inicio del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy ya que es un día en el que hay "muchas cosas que celebrar".

Maestre ha destacado que entre esas cosas a celebrar está el que "se ha empezado a reconstruir la región después de que Cospedal la dejara asolada" y ha hecho hincapié en que el Gobierno regional va a defender en el acto institucional con motivo de esta celebración "grandes logros" que ha conseguido durante esta legislatura.

Sin embargo, ha reiterado que "es inevitable bajar a la realidad" y no se puede olvidar el hecho de que esta celebración "coincide con un momento histórico" como es la moción de censura, aunque ha comentado que "defender a España es también mirar por los castellano-manchegos".