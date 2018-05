Ademto pide a la Diputación que apueste por investigar la esclerosis múltiple

Miércoles, 30 mayo 2018

ENFERMEDADES

Toledo | ELDIAdigital.es

Así se lo ha planteado en declaraciones a los medios la presidenta de Ademto, Begoña Aguilar, al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, en su visita a la asociación con motivo de la inauguración de un mural por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.



Aguilar ha explicado que el apoyo sería "muy fácil" mediante la promoción de un premio de investigación para animar a los jóvenes talentos de dentro y fuera de España a presentar sus proyectos de investigación para intentar encontrar la cura de la esclerosis múltiple.



También ha agradecido el apoyo de la Diputación con el programa 'Transporte adaptado' para que las personas que padezcan una enfermedad crónica puedan "mantener una buena calidad de vida y puedan recibir rehabilitación integral día a día en toda la provincia".



En este sentido, el presidente de la Diputación de Toledo ha manifestado que continúan el convenio del programa 'Transporte adaptado' con Ademto porque comparten valores como "ilusión, valentía, fuerza, empatía y sensibilidad".



Gutiérrez ha destacado del mural que han inaugurado en la sala de juntas del centro de rehabilitación, mensajes como "hoy es mi día favorito, no dejes de luchar, no te rindas o no dejes de soñar", entre otros escritos, para decir que demuestra la ilusión por mejorar y la lucha por seguir viviendo de los pacientes.



CONVENIOS CON MÁS DE 70 ASOCIACIONES SOCIALES



De esta manera, ha indicado que estos centros demuestran que los seres humanos "son sensibles y tratan de ayudar" y por eso la Diputación tiene convenios con más de 70 asociaciones con finalidades sociales de la provincia de Toledo con un importe superior al millón de euros.



Además, ha añadido que con estos convenios la institución provincial demuestra la sensibilidad y la implicación con las personas que tienen esclerosis múltiples y otras enfermedades neurodegenerativas.



Más tarde ha tenido protagonismo en la visita la lectura del Manifiesto que con este motivo ha elaborado la Asociación y que ha leído la asociada más joven de Ademto --Laura de 25 años-- quien fue diagnosticada cuando sólo tenía 11 años, según ha informado la Diputación en nota de prensa.