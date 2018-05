González explica el presupuesto que irá a Pleno el 4 de junio

Miércoles, 30 mayo 2018

presupuesto de 23.596.000 Euros

El presupuesto fue Pleno junto con la Plantilla está última fue aprobada y se dejó sobre la mesa la parte económica, porque así lo pidió el concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente, con el objeto de negociarlo.



González indicaba que puso fecha para el presupuesto el día 4 de junio, lo que no se puede hacer es alargarlo más, estamos hablando de una población con 27.000 personas de un presupuesto con cosas buenas para la ciudad y no se puede “depender de lo que el señor Manuel Clemente le apetezca un día sí y un día no…”.



El alcalde comentaba que como Gobierno municipal ha hecho todo lo posible por que este presupuesto salga y espera que al final salga, dado que es un buen presupuesto y se ha negociado con Se Puede Villarrobledo, con los que se tienen los acuerdos firmados y se le han aceptado dieciséis enmiendas; al concejal no adscrito se le han aceptado también dos enmiendas; al Partido Popular también se le van a aceptar cinco enmiendas, para que no puedan decir que no se le aceptan propuestas y a Izquierda Unida, en la persona de Manuel Clemente se le lleva pidiendo cerca de un año que presente enmiendas a este presupuesto.



El presupuesto para el año 2018 es un presupuesto de 23.596.000 Euros, que con respecto al del año anterior cuenta con un aumento de un 6,40%, 1.419.000 Euros más. Gran cantidad de esa subida va a capítulo 1, Gastos de Personal, 1.285.000 Euros, porque se ha tenido que readmitir a los trabajadores que fueron despedidos por el Partido Popular en la anterior legislatura, porque así lo dicen las sentencias.



El responsable municipal afirmaba que desde que es alcalde no ha subido los impuestos a los ciudadanos y así, también se ha confeccionado el presupuesto de 2018 sin subir los impuestos. Además, se han bajado tasas como las Escuelas Infantiles Municipales que se bajaron el primer año un 20% y se han eliminado otras, como aquella que puso el anterior alcalde, Valentín Bueno, por la que había que pagar una tasa para casarse.



El Presupuesto Municipal se ha confeccionado respetando el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos y la estabilidad presupuestaria. Con estos mimbres, al final de este ejercicio, si el presupuesto se aprobara se va a reducir la Deuda Viva del Ayuntamiento en 3.360.500 Euros, que en los tres años de mandato socialista se habría quitado unos 10.500.000 Euros de deuda, a la vez que se han llevado a cabo proyectos y se han hecho cosas para la ciudad.





Para Alberto González la prioridad de los presupuestos municipales en estos momentos debe ser la creación de empleo. Se cuenta con una partida de unos 300.000 Euros de aportación municipal que se va a sumar a la aportación de la Diputación Provincial y de la propia Junta de Comunidades para dedicar 1.100.000 Euros al Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. En los tres años de gobierno socialista se han tenido contratos y es una prioridad.



Además se cuenta con una partida que es el Plan Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad y esto es lo que se pone en riesgo si no sale adelante el Presupuesto. En el primer año en 2016 trabajaron 17 personas, en el 2017, 35 personas y este año se tiene intención de contratar a 40 personas, cinco personas más y por tanto no se puede dejar a estas personas sin trabajar porque el alcalde de Villarrobledo no haya aceptado el chantaje ni del PP ni de Izquierda Unida.



El primer edil manifestaba que “no ha aceptado el chantaje del monumento, ni lo ha aceptado ni lo va a aceptar” porque con ello se coacciona a toda la ciudad.



En la Agencia de Desarrollo Local para formación 1.100.000 Euros. Se quiere subir un 5% a todos los colectivos: autoayuda, deportivos y culturales, concretamente 29 colectivos en esta ciudad que se quedarían sin esa subida si no hay presupuesto. Desde la llegada al Gobierno municipal se han recuperado las subvenciones y además cada año se ha subido un 5%.

Alberto González aclaraba que cuando se habla de colectivos se habla de personas. Cinco colectivos culturales: La Bravera, Quercus Robur, La Troya, Asociación de Belenistas y AMEV; once colectivos en deportes: balonmano, natación, baloncesto, hockey, futbol sala, taekwondo, patinaje, atletas, ajedrez, club deportivo elemental Infanta Elena y tenis; once colectivos de servicios sociales: Parkinson, ASPRONA, Alzheimer, AFAEM, enfermos mentales, Fundación Madre Amparo, Asociación Española contra el Cáncer, autismo, AFIBROVI, COCEMFE, A Cal y Canto, APANDAH o la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa y la Asociación de San Isidro Labrador.



Para colectivos de autoayuda se han presupuestado 30.000 Euros, para los deportivos 24.200 Euros y para los culturales 8.900 Euros. Una partida de 15.000 Euros para ayudas al desarrollo, otra de 18.000 Euros para ayudas de libros de texto para familias desfavorecidas, el proyecto de la Escuela Infantil Lucas Blázquez, 119.000 Euros. Se ha incluido una partida nueva para las AMPAS de los colegios de 3.200 Euros.





Se va a desarrollar un Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial con un presupuesto de 120.000 Euros, cofinanciado con 60.000 Euros de aportación municipal, para arreglar calles y para recuperar el molino de la entrada de la carretera de San Clemente. Por eso si quieren que se haga, tanto PP como Izquierda Unida deberán apoyar el presupuesto, después no vale reclamar, cuando en su voto tienen la oportunidad de arreglar este tipo de cosas.



El convenio de caminos cuenta con 100.000 Euros más 30.000 Euros que pone el Ayuntamiento para el arreglo y no solamente bachearlos, que también hace falta. Se quiere arreglar la Plaza de Toros, los vestuarios del campo de fútbol entre otros.