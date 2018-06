El Albacete, con un único pensamiento en Tenerife: ganar

Sábado, 2 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 10:00 |

El Albacete Balompié se juega la temporada a una carta este sábado en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Desde las 20.30 horas, los albaceteños dependen de sí mismos, por lo que el mensaje de su entrenador, Enrique Martín, es claro: “tenemos que demostrar que nos jugamos más y ganar el partido”. El navarro, que no podrá contar con Bela y que tiene la duda de Erice afirmó que el ánimo en el vestuario es bueno, y que la clave es no pensar mucho en todo el ruido que estas situaciones genera. “Veo a los jugadores bien. Le estoy intentando hacer ver situaciones que he vivido en las mismas circunstancias y cómo hay que enfocarlas. No hay que pensar absolutamente nada, porque es un momento en el que te llegan muchas cosas, noticias, gente de alrededor… Se hablan de muchas cosas y lo que hay que hacer es tener máxima concentración para ganar. Vamos a estar única y exclusivamente centrados en conseguir los tres puntos”

Además quiere que toda la plantilla esté focalizada solo en su partido y no en los rivales. “En el banquillo no quiero a nadie pendiente de otros partidos. Solo quiero que estemos centrados en lo nuestro y en sacar el partido adelante. Tenemos que trabajarlo con la intensidad que lo hemos hecho en la mayoría de partidos que hemos jugado y acertar”

Sobre el rival, CD Tenerife, dijo que es un buen equipo que saldrá a competir el partido, pero que el hecho de que tenga más transcendencia para nuestro Alba se tiene que notar. “Espero un equipo muy profesional, que competirá para ganar el partido. Evidentemente la intensidad que tienes cuando te juegas algo o no no es la misma. Por eso nosotros tenemos que dar ese pasito más, y demostrar que nos jugamos más”

“Si no dependiéramos de nosotros estaría mucho peor. Ahora si tú ganas da igual lo que hagan los demás, así que nuestra máxima energía debe estar puesta para lo que tenemos que hacer. No hay que ser inconsciente e ir a ganar como locos, hay que tener sentido común. Hay que ganar para no estar pendientes de los resultados de los demás. Todo va a ser igualado en todos los campos. Los equipos son profesionales e irán a competir e intentar ganar”, dijo sobre el encuentro.