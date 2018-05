La Escuela Municipal de Patinaje cierra el curso con una espectacular gala

Miércoles, 30 mayo 2018

Deportes

Cuenca | Rafael Torres

La Gala de Clausura estuvo basada en coreografías artísticas sobre el patín. Inagotables pasos de baile que generaron entre el numeroso público que asistió a la fiesta del patinaje, enormes ganas de diversión y colaboración con las actuaciones que se presenciaban a lo largo del festival de música sobre ruedas.



En total, fueron dieciocho los temas musicales escogidos. Todos ellos éxitos y números uno de la Cadena Musical “4 0 Principales”, desde los años 2000 hasta el último de este año 2018.



A lo largo de la demostración primorosa de los patinadores, los espectadores apreciaron el trabajo y domino que estos hicieron sobre los patines y su progresiva evolución y perfeccionamiento en el movimiento. Observando a patinadores con un nivel de iniciación, medio y muy avanzado.



El programa esta compuesto por: Bomba, No Rompas Más, Que La Detengan, Morenita, La Costa del Silencio, Levantando Las Manos, Hung Up, Lucky, Umbrella, Beggin, Waka Waka, Old My Hand-Only Girl, Call Me Maybe, Bailando, La Gozadera, Adventure, Issues “Echame la Culpa, finalizando con “Lo Malo”.



Todas estas actuaciones interpretadas magistralmente hicieron disfrutar al publico.