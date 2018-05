La Diputación aprueba un paquete extraordinario de 21,4 millones

Miércoles, 30 mayo 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

Inversiones financieramente sostenibles que, según ha explicado el portavoz popular, Julián Huete, son el resultado directo de la buena gestión económica realizada en los últimos años por este equipo de Gobierno, que ha permitido cumplir con todas y cada una de los exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, en consecuencia, poder utilizar esos 21,4 millones de euros, el máximo disponible de los 40 millones de euros del remanente de tesorería de la Diputación conquense.



No es de extrañar, por lo tanto, que el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, no entendiera la postura de PSOE e IU ante esta modificación de créditos de 21,4 millones de euros, puesto que no apoyarla es “no estar a favor del desarrollo de esta provincia”. Y es que, según ha recordado, en este expediente se han incluido no solo actuaciones en inmuebles, sino también inversiones considerables en algo tan importante para nuestros pueblos como son sus caminos y carreteras.

En concreto, se contemplan 6,2 millones de euros para el arreglo de 100 kilómetros de 13 carreteras de la provincia, que se suman a los 14 millones anuales de mantenimiento previstos en el actual presupuesto y a los algo más de 3 millones en otras tantas carreteras, en trámites de adjudicación y alguna a punto de iniciar su ejecución. Y, por otro lado, se prevé acometer el acondicionamiento de 110 kilómetros de 14 caminos de asfalto, que beneficiarán a un total de 22 municipios. Inversión que, por cierto, se suma a los 4,5 millones destinados al convenio de caminos rurales suscrito con la Junta de Comunidades y que, según ha subrayado Huete, aún no se ha puesto en marcha ni una sola actuación.

Patrimonio como motor de progreso

En este paquete de inversiones también ocupa un lugar destacado el patrimonio. Y es que, tal y como ha remarcado al respecto el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este equipo de Gobierno viene apostando “por hacer del patrimonio un uso y un destino para las personas, como un instrumento dinamizador de la economía local generando oportunidades de riqueza y empleo en el territorio”.



De ahí que en 2013 se emprendiera el ambicioso Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas (Plamit), se continuara con una inversión de casi un millón de euros de fondos propios en patrimonio, después se prosiguiera con el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio, que se dotó con casi 5 millones de euros para 30 intervenciones y, ahora, se haya suplementado con 400.000 euros y seis actuaciones más, que no son otras que la recuperación de los puentes de Vindel, Castellar y entorno, Valeria y Albalate de las Nogueras, así como la colaboración en la rehabilitación de la antigua Fábrica de Harinas de Cardenete y en el Museo del Olivo y del Aceite de Valdeolivas.

Precisamente, con esta intención de hacer del patrimonio un motor de progreso, se destinarán algo más de 1,8 millones de euros a la adquisición del antiguo Convento de Franciscanos de San Clemente, el antiguo edificio de ICONA, donde se encuentran ubicadas en la actualidad las instalaciones del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) de la Diputación, y el poblado del Salto de Uña, propiedad de Gas Natural Fenosa. Inmuebles que serán rehabilitados para darle una utilidad encaminada a revitalizar económicamente la zona, destinando para ello cerca de 3,8 millones de euros.

Así, por ejemplo, el antiguo Convento de San Clemente se vincularía al sector hotelero y hostelero, mientras que el poblado del Salto de Uña se orientaría hacia un alojamiento turístico de calidad y centro deportivo, sin olvidar, por supuesto, el Convento de Santo Domingo de Guzmán de Huete, al que se destinarán 1.150.000 euros para habilitarlo, sobre todo, como centro de emprendimiento, contribuyendo así, según ha subrayado Prieto, a apoyar a las iniciativas empresariales y afianzar la población con la puesta en marcha de servicios y empresas. A todo esto, no hay que olvidar los 2,7 millones de euros incluidos también para el Plan de Rehabilitación de Antiguas Estaciones de Tren, que afecta a siete apeaderos de la línea férrea Cuenca-Utiel.

No es de extrañar, por lo tanto, que también se hayan contemplado en esta modificación de créditos, por un lado, un millón de euros para la finalización de la Residencia de Mayores de Beteta, contemplando eso sí la posibilidad de que la Junta de Comunidades también se implique en el proyecto tal como hiciera en su origen, y, por otro, 1,2 millones para la conclusión del balneario de Yémeda en un intento de poner en valor esta zona de La Serranía a través del turismo termal.



Convocatorias

Las convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva también tienen cabida en este paquete extraordinario de inversiones y, de hecho, a esta cuestión se asignan cerca de 3 millones de euros. Convocatorias como, por ejemplo, la del Plan de Instalaciones Municipales, que se ha incrementado su dotación de manera exponencial, pasando de los 500.000 euros de las dos primeras ediciones a un total de 2,6 millones de euros. Una clara apuesta de esta Diputación, según el equipo de Gobierno, por seguir apoyando a los Ayuntamientos en la mejora de la actividad económica local y comarcal colaborando en la creación, dotación, mejora y modernización de instalaciones municipales, tales como polígonos industriales, viveros de empresas, recintos feriales y otros espacios y edificios.

Y del mismo modo, se prevén otra convocatoria dirigida a Ayuntamientos de apoyo a la puesta en marcha de guarderías en los municipios de esta provincia con el claro objetivo de respaldar el emprendimiento, favorecer la conciliación familiar y propiciar que nuestros municipios dispongan de servicios que los hagan más atractivos para sus vecinos en aras de afianzar la población en ellos.



Personal y apoyo a la investigación y la cultura

Pero éste no ha sido el único punto del orden del día de este Pleno, puesto que también se ha abordado otra modificación de créditos, esta vez por importe de 1,6 millones de euros, que ha corrido la misma suerte que la anterior; es decir, ha salido adelante con el respaldo del PP, mientras que el Grupo Socialista se ha abstenido e IU ha votado en contra por considerarla una clara falta de previsión por parte del equipo de Gobierno.

Modificación de créditos que se destina a cuestiones de personal y, en especial, al apoyo a la investigación y la cultura, teniendo como aliados a la UCLM y la UIMP. Así, en concreto, se realizará un curso internacional con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre patrimonio histórico y arte religioso, así como tres proyectos de investigación con la Universidad Regional, uno en Beteta relativo al patrimonio cultural, otro en la zona de Ercávica sobre los eremitorios visigodos y un tercero en el yacimiento romano de Valeria.

Asimismo y también vinculado al patrimonio histórico, aunque en este caso a los bienes muebles, en esta modificación de créditos se incluye una partida superior a los 160.000 euros para abordar la restauración de obras de gran envergadura, como retablos, etc…, que viene a complementar la intensa actividad del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Diputación.

Completan esta iniciativa, por un lado, una partida de casi 500.000 euros, que se aplicará a la redacción de proyectos de algunas de las inversiones incluidas en la modificación de créditos anterior y a la elaboración de las auditorías energéticas de los municipios de la provincia, que les permita acceder a las diversas convocatorias de eficiencia energética y así optimizar recursos, y, por otro, otra de 200.000 euros para una convocatoria de subvenciones destinada a particulares con el fin de poner en marcha una red de casas nido en la provincia, que complemente la convocatoria de guarderías para Ayuntamientos.

Mociones

En el apartado de mociones, indicar que se han presentado un total de cinco, tres de ellas por Izquierda Unida y las dos restantes por el Partido Socialista, que no han llegado a debatirse en el Pleno al rechazarse su urgencia con los votos de los populares y pese al respaldo de la oposición