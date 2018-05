ESTÉTICA (Por José Manuel López)

Jueves, 31 mayo 2018

La filosofía del arte también se ocupa de los fenómenos artísticos o de las obras de arte en sí mismas y en su valoración. Existen numerosas experiencias estéticas que son propias de la vida cotidiana, al percibir lo bello que nos rodea y que está presente a nuestros sentidos.



Según Kant en su Crítica del juicio, la Estética investiga sobre el origen del sentimiento puro y también acerca de su manifestación explícita que es el arte. No cabe duda de que algunos filósofos como Mario Bunge consideran que la Estética no es una disciplina, pero lo del nombre es lo de menos, ya que las categorizaciones clasificatorias son discutibles.



Ya Goethe en el siglo XVIII y primer tercio del XIX pensaba que había que tomar la vida como una obra de arte. Schiller que era amigo de Goethe estaba convencido de que la vida superior del espíritu es el desarrollo de la libertad, por medio de la creación artística y de la experiencia del arte. De forma general, a lo largo de la historia la belleza se ha asociado con el bien, ya desde los tiempos de Platón.



Un filósofo como Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos plantea que el hombre es un animal de sentimientos y entre ellos ocupa un lugar extraordinario el sentimiento estético. Porque la esfera de lo estético engloba la de lo sensible. El sentimiento de placer y displacer es la expresión de la contemplación de los objetos bellos de la naturaleza y también de las creaciones artísticas.



Baumgarten en el siglo XVIII está claro que puso con sus obras las bases de la reflexión sobre la belleza. La Estética para él es una gnoseología inferior, porque tratar sobre la belleza y el gusto artístico puede ser objeto de numerosas discusiones y no es algo absolutamente incontrovertible, entre otras cosas. Es lo que se deriva de su planteamiento general. De todas maneras, según Baumgarten, el arte no puede reducirse a las reglas artísticas ni al análisis de los efectos psicológicos de las obras de arte en los sujetos que las observan, sienten o perciben. La Estética es, por tanto, la ciencia del conocimiento sensible.



Los griegos antiguos designaban el arte y la artesanía con la misma palabra téchne. Se puede denominar Estética al encuentro gozoso que el ser humano tiene con la belleza, ya que asombra al que la ve o la siente. Conviene poner de relieve que belleza etimológicamente significa brillar, aparecer. También es uno de los trascendentales del ser, ya en la Edad Media. Lo característico de lo bello es la forma y supera lo útil. La belleza perdura por encima de la fugacidad del tiempo y de las generaciones humanas. La actitud estética es contemplativa y supera lo práctico y los planteamientos pragmáticos.



Lo propio del arte son los aspectos sensoriales tanto en la pintura como en la música, la escultura, la arquitectura, el cine, etcétera. En el arte de escribir también es destacable la capacidad combinatoria de palabras y los sentimientos y sensaciones causadas por lo escrito. La gran ventaja de escribir es que se elaboran también ideas, análisis, argumentaciones y discursos que también pueden ser bellos. La filosofía como una de las bellas artes es el título de un libro del profesor y filósofo Daniel Innerarity.



Existen numerosas teorías sobre el arte. Una de ellas es la denominada teoría formalista de Clive Bell que admite, únicamente, los valores del medio: colores, líneas, etcétera. Según su planteamiento la emoción estética es una respuesta a las propiedades formales. Me parece que, en parte, es cierto, pero no agota todo el campo de lo bello y de lo que así se considera.



En Platón el arte y la belleza son tratados en Hipias Mayor. ¿Qué es bello? Es evidente que existe una vivencia de lo bello. Para el maestro de Aristóteles y fundador de la Academia el fundamento de su teoría de lo bello está en su Teoría de las Ideas.



Para los helenos el arte es la técnica de imitar rectamente con el propósito de producir objetos bellos. Es indudable que desde el planteamiento platónico es definible una identificación clara entre lo bueno y lo bello. La sabiduría alcanza la belleza a través de la razón desde los análisis platónicos.



Para Aristóteles la belleza se comprende como algo armónico y proporcionado. Realmente, la teoría estética del estagirita está expuesta en su obra Poética, aunque ha llegado a nuestros días en estado fragmentario. Como escribe el preceptor de Alejandro y fundador del Liceo: “a través de la piedad y el miedo se realiza la purificación propia de las pasiones”. Es la catarsis.



La teoría agustiniana de la belleza establece como reglas o criterios la unidad, el número, el orden, la igualdad y la proporción. En el mundo cristiano medieval la belleza es una cualidad objetiva de las cosas que se confunde con Dios.



Según Nietzsche el arte griego antiguo es dualista y racionalista. Lo explica en El origen de la tragedia. Para Edmund Burke el gusto pertenece a la imaginación. Su Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello de 1757 fue un libro muy leído y que ejerció considerable influencia.



La obra que Kant tituló Lo bello y lo sublime y que se publicó en 1764 tiene el precedente de las acertadas consideraciones de la obra de Burke, lo que no quita nada a la originalidad y genialidad de los planteamientos kantianos sobre Estética. Aunque respecto a lo sublime piensan de forma parecida ambos, porque es: terrorífico, noble y magnífico.



Para Hegel el origen de lo bello es la divinidad, porque dice que Dios al desarrollarse se convierte en mundo. Según Hegel, el cálculo diferencial no es aplicable a la creación artística, algo con lo que estoy plenamente de acuerdo. La obra de arte ha de ser algo inmediatamente disfrutable e inteligible, porque es lo racional desde la perspectiva conceptual hegeliana. Y es que como afirma Schiller es a través de la belleza como se llega a la libertad. Sirvan estas consideraciones para mostrar algunos aspectos de la Estética.