AMIThE califica como un "gran paso" el expediente de BIC de la Plaza de Toros

Jueves, 31 mayo 2018

Patrimonio

Albacete | ELDIAdigital

La Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE) ha considerado "buena noticia" y un "gran paso adelante" el expediente que se ha iniciado para declarar Bien de Interés Patrimonial, la Plaza de Toros de Albacete con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial, aunque ha asegurado que no se ha ajustado a su petición exacta.

En nota de prensa, explica que solicitó ante la Junta de Castilla-La Mancha en el mes de junio del pasado año, y en el año que se cumplía el centenario de su construcción, la declaración de Bien Inmueble de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumentos y con arreglo a la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

AMIThE considera, no obstante, "no ajustado a la petición, el haberse iniciado el expediente no como monumento de Castilla-La Mancha, sino como construcción de interés patrimonial".

"En todo caso, es una buena noticia que asegura el futuro de la plaza de toros de Albacete como patrimonio histórico no sólo de la región, sino de España y del mundo de la tauromaquia", señala la asociación.

Asimismo, explica que el carácter de Monumento venía determinado en la solicitud de AMIThE dado que la plaza de toros de Albacete, "está considerada como una de las de mayor prestigio mundial dentro de este arte, lo que demuestra que desde su inauguración en 1917 han pasado por su ruedo las máximas figuras mundiales del arte del toreo".

Asimismo, se fundamentaba en que la plaza de toros de Albacete, obra de Carrilero y Sainz de Vicuña, "está considerada como una de las más bellas muestras de estilo neomudéjar en cuanto a edificios civiles en España y, sin lugar a dudas, junto al coso de Las Ventas de Madrid, estamos ante las dos plazas de toros más representativas del mundo en este estilo neoárabe o neomudéjar".

A ambos arquitectos "se deben plazas de toros tan significativas en el arte arquitectónico como las de Melilla o Villena, ayudando al arquitecto Espaliú para edificar la Plaza de las Ventas".

AMIThE recuerda también que este inicio de expediente "paraliza cualquier intervención sobre la misma, esperando, por último, que la conclusión del mismo finalice en su declaración como patrimonio cultural de Castilla-La Mancha y, por ende, de toda España, evitando que cualquier iniciativa en contra de la tauromaquia, pudiera peligrar preservarla para generaciones futuras".