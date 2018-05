COMEDORES ESCOLARES MUNICIPALES (PSOE Ciudad Real)

Jueves, 31 mayo 2018

Antes de 2015 las familias se veían abocadas al abismo inmisericorde de las políticas municipales del Partido Popular que nunca se ocupó de ellos.



Fue el gobierno del Partido Popular el que excluyó a los menores en situación de necesidad de los comedores escolares suprimiendo las ayudas, también en periodo lectivo. Tuvo el valor, en un momento especialmente difícil para los ciudadanos, de publicar con rango de ley, el Proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, es decir, los recortes de Cospedal contra los más vulnerables. Una ley que consideraba que los ciudadanos de Castilla la Mancha tenían que renunciar a todo lo que no fuera estrictamente necesario y eliminó de un plumazo, entre otras cosas, la posibilidad de pervivencia de la escuela en entornos rurales, el programa de gratuidad de materiales escolares, el transporte escolar gratuito para enseñanzas postobligatorias, las becas de comedores escolares, ...



Entre tanto, en Ciudad Real, el gobierno municipal del Partido Popular hizo un seguimiento radical de las consignas dadas por su lideresa y en nombre de una crisis cruel que ya castigaba a las familias, arremetió contra ellas destinando cero euros a ayudas para la adquisición de material escolar. Se resintieron todas las ayudas e iniciativas para la conciliación y todas las posibilidades de ocio y formación complementaria para menores en riesgo de exclusión. Abrían comedores escolares y actividades formativas para los hijos de las familias que podían pagar, pero ignoraban al resto.



Nunca mientras Ciudad Real estuvo gobernada por el Partido Popular hubo comedores escolares integradores e inclusivos en nuestra ciudad en periodo vacacional. Incluso se cerraron comedores que venían prestando su servicio en periodo escolar.



Por primera vez en 2015, como medida prioritaria y urgente, el gobierno municipal de Pilar Zamora dio a las familias, y sobre todo a los menores, la posibilidad de mantener una comida becada por la Junta de Comunidades y/o el Ayuntamiento durante el periodo vacacional. Y esta posibilidad se completa, para todos los vecinos y vecinas con la participación en actividades complementarias en las que los niños becados conviven, juegan y comen con los no becados. Esa es la filosofía de las Escuelas Municipales de Educación del equipo de gobierno socialista y lo que las hace grandes y diferentes más allá de los números.

No han dejado de ofertarse desde entonces. No se dejan de ofertar en 2018. Pueden cambiar los plazos o los procedimientos. Ciertamente en 2018 el periodo de inscripción empieza el 4 de junio, aunque la información se ha publicado en la web del Ayuntamiento antes. Tiempo suficiente para garantizar la organización de las familias que necesitan del servicio municipal por razones de conciliación o por razones de situación económica.



Pensar en la ciudadanía y atender a sus necesidades, que son diversas, y favorecer la igualdad, la participación y la cohesión social son indicadores de que una ciudad es educadora. Apuntarse a una red es solo llevar un nombre, pero puede llevarlo incluso alguien que no sea digno de ello. Ciudad Real gobernada por Pilar Zamora se siente orgullosa de pertenecer a la Red de Ciudades Educadoras, pero no se conforma con llevar el nombre.

Trabaja con intensidad para dar respuestas de altura a la ciudadanía. Los comedores de verano, las escuelas municipales de educación y el resto de actividades que desde todas las áreas se organizan para el periodo estival, son muestra de ello.

Puede haber mucha demagogia por parte del Partido Popular, -del partido que nunca ofreció este servicio y que suprimió las ayudas a los comedores en periodo lectivo- pero que 2018 es el cuarto año consecutivo que Ciudad Real cuenta con comedores escolares en periodo vacacional y actividades educativas asociadas para todos los niños y niñas que los necesiten y los demanden, es una verdad incuestionable. Y se debe al trabajo incansable del equipo de gobierno de Pilar Zamora y a su concepto de Ciudad Educadora para todos y todas.



