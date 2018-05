Page exige el "mayor nivel de consenso" para defender la región y temas vitales como el agua

Jueves, 31 mayo 2018

García-Page, en su intervención en el acto institucional por la celebración del Día de la Región celebrado este viernes en Talavera de la Reina (Toledo), ha aclarado que con sus palabras no se refiere a poner a la región por delante de España, ya que esta es "la madre". "No pretendemos ser más listos, ni más guapos ni mejores que el resto, queremos ser lo mismo que el resto de las comunidades autónomas", ha añadido.

Además, el presidente ha incidido en que los responsables regionales y provinciales deben defender a la Comunidad Autónoma porque, si no lo hacen "se saldrán con la suya aquellos que siempre se dedican a defender lo suyo".

En este sentido, ha afirmado que él no va a dejar de poner "nunca" por delante los intereses de la región a los de su partido o a cualquier otro, "siempre dentro del ámbito constitucional".

Por ello, ha abogado por conseguir "el mayor nivel de consenso" entre los partidos políticos castellano-manchegos en materias como el agua. "Me da envidia política ver como en otras comunidades casi todos se ponen de acuerdo en un problema que no debería tener color, como no lo tiene el agua".

Además, de la gestión del agua, el presidente autonómico ha destacado que Castilla-La Mancha debe avanzar en materias como la sanidad, el empleo, la educación o la dependencia.

REIVINDICA EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS



Por otra parte, el presidente autonómico ha considerado que "seguramente" en las siguientes legislaturas las comunidades autónomas y sus presidentes tendrán que luchar por dejar claro que opinan "en igualdad de condiciones" sobre los temas que afecten al conjunto de la sociedad española, además de gestionar sus propias competencias.

"Tendremos además que dejar muy claro que en el conjunto de este país todas las comunidades autónomas opinamos en igualdad de condiciones, no sea que a la postre las decisiones que nos afecten se acaben tomando fuera de los circuitos constitucionales", ha continuado.

García-Page ha justificado su opinión en que es "evidente" que el Senado no ha cumplido "nunca" su función de cámara de representación territorial, funciones que han recaído, según él, en el Congreso de los Diputados, al que algunos "van a plantear lo suyo de manera territorial".

LA CONSTITUCIÓN HA HECHO "TIRAR PARA DELANTE" A C-LM



Por otra parte, Emiliano García-Page ha centrado buena parte de su discurso en la defensa de la Constitución y de la trayectoria de España desde su aprobación, manifestando que los 40 años de su vigencia han sido "buenos" y ha asegurado que la Carta Magna ha permitido a una región "humilde pero ambiciosa" como Castilla-La Mancha "tirar para delante".

"España puede presumir de siglos gloriosos, pero lo más brillante han sido estos últimos 40 años", ha apuntado el presidente, que ha destacado que lo mejor de la Constitución es que es "consistente y sólida por lo que tiene de flexible".

Por ello, ha reiterado su visión "optimista" del periodo constitucional y ha asegurado que todavía "tiene mucho recorrido por delante".

RECONOCIMIENTO A LOS PREMIADOS



El presidente regional también ha querido mostrar su reconocimiento personal a las personas e instituciones que han sido reconocidas en el acto institucional. Aunque ha recordado que estos reconocidos eran "muchos", sí se ha referido individualmente a algunos de ellos, como al humorista Millán Salcedo, del que ha dicho que es un exponente de "la auténtica razón cultural que se esconde en una tierra como esta".

Asimismo, se ha referido a la Policía Nacional y la Guardia Civil, también distinguidos en el acto, asegurando que la sociedad no va a olvidar "a los héroes que no buscaron serlo", en referencia a las víctimas de actos terroristas.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que la lucha contra el delito que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no es sólo contra asesinatos y robos" sino también a la hora de "mantener el orden". Por ello, ha recordado que hace unos meses hubo "momentos muy duros" en torno al referéndum de independencia en Cataluña y ha aseverado que fue "un orgullo, un honor y una tranquilidad saber que en los momentos más difíciles estaban la Guardia Civil y la Policía Nacional".