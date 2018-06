Aridane espera lograr la permanencia para el Alba en su regreso a Tenerife

Viernes, 1 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 08:15 |

Aridane regresa a sus Islas Canarias y quiere cerrar allí la temporada con una victoria que garantice al Albacete Balompié su permanencia en la Liga 123. Antes de viajar a Tenerife, el delantero canario compareció ante los medios para repasar la actualidad y dar sus sensaciones de cara a la final de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López y afirmó que el vestuario se encuentra con fuerza de cara a la importante cita.”Tenemos respeto, como a todos los rivales,pero no miedo. También el vestuario hay ilusión, ganas de ganar y lo más importante es que dependemos de nosotros mismos, depender de ti es algo muy importante en el fútbol. A partir de ahí sabemos de la dificultado del partido, que jugamos ante un equipo que tiene buenos futbolistas y que vamos a tener que meter una intensidad muy alta para sacar el partido adelante. Se tiene que notar que nos estamos jugando la vida.”

Abogó por centrarse solo en nuestro partido, ya que el Alba depende sí mismo y por tanto no debe estar preocupado por otros resultados.”Si nosotros ganamos no necesitamos a nadie, en ese sentido no hay diferencias, Todos jugamos a la misma hora. El equipo tiene que estar centrado todo el partido y ganarlo, sacarlo adelante. El equipo solo tiene que pensar en ello y continuar en segunda.”

La intensidad ha sido seña de intensidad de este equipo, algo que para Aridane será clave para sacar un buen resultado en tierras canarias. “Nosotros tenemos que ir a tope los noventa minutos. Este equipo juega bien cuando tiene intensidad alta, cuando incomoda al rival. Lo que hagan los rivales es independiente. Si ganamos seguimos en Segunda División y ya está.”