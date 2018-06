El Balonmano Alarcos busca un ansiado ascenso a la Liga Asobal

Viernes, 1 junio 2018

Balonmano: Fase de ascenso a la Liga Asobal

DEPORTES | El Día 17:10 |

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real, Nohemí Gómez-Pimpollo, la directiva del Balonmano Alarcos, aficionados, padres y madres y peña “La Batalla”, han despedido a los jugadores del Club Balonmano Alarcos Ciudad Real, en su último entrenamiento antes de disputar en Segovia la fase de ascenso a Liga Asobal. Allí se jugará el ascenso en dos partidos, que deberá ganar. El primero, este sábado a las 18.00 horas frente al Nava.

El equipo ha podido realizar su último entrenamiento sobre la pista verde sobre la que jugará este sábado la Selección Española Femenina de Balonmano. Precisamente a esta circunstancia se refería la concejala, para afirmar que “este fin de semana los vamos a vivir con el corazón partido, porque el corazón del balonmano estará latiendo en Ciudad real con el partido de las Guerreras. Pero cada impulso, cada gol que aquí se cante, también estará apoyándoles a ellos allí.

“Ciudad Real quiere tener un equipo en ASOBAL, y ahora el BM Alarcos nos está haciendo emocionar y suspirar. Lo habéis hecho muy bien. Sabemos que no nos vais a defraudar. No es fácil en el terreno de juego, ni fuera, pero todos sumamos y ahora es el momento de los apoyos y de ser todos uno: Alarcos”. Además, mostraba su esperanza de que “a la vuelta, no solo la afición, la peña, la directiva, o el cuerpo técnico, sino toda la ciudad celebraremos que hemos conseguido la siguiente meta que era estar” en ASOBAL

El presidente del Balonmano Alarcos, Juan Pablo Marciel, reconocía que “es un día en el que todos los alarquistas nos sentimos especialmente orgullosos y en el que nuestra piel empieza a erizarse esperando el fin de semana, y esperamos tener unos días emocionantes en Segovia. Hemos confiado en nuestro equipo y cuerpo técnico y como ellos han conseguido traernos hasta aquí, quiero felicitarles a todos. También a la directiva, porque ha sido un año de una apuesta importante, porque nuestro objetivo es volver a estar pisando el Quijote Arena en liga ASOBAL”.

Por su parte el entrenador del equipo, Javier Márquez, afirmaba que “la ilusión que se refleja hoy aquí es la que el equipo tiene. Estamos deseosos de jugar, de llegar a Segovia y hacer un buen partido. No tenemos miedo a nadie, sabemos que Nava es un gran equipo, pero estamos convencidos de que somos capaces de hacer un gran partido”.