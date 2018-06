Amaia de OT actúa en el Primavera Sound: "Hay que romper los prejuicios"

Viernes, 1 junio 2018

MÚSICA | Judith Mateo

En rueda de prensa, la joven cantante ha defendido que una persona que venga del 'talent show' televisivo "por qué no puede estar en el Primavera Sound?", aunque ha admitido que temió que su paso por el programa le cerrara puertas, pero después ha constatado que no.

A su juicio, es necesario cambiar el hecho de que unos estilos musicales sean incompatibles con otros, algo que "parece imposible", pero que debería ser así.

Sobre su futuro musical ha avanzado que se dejará llevar por lo que le gusta: "Me siento identificada y cómoda con estilos distintos", y ha avisado de que uno de ellos es el flamenco, el otro cantar baladas en piano y también el estilo indie.

"Me siento muy cómoda en muchos estilos. Me cuesta decantarme. Por qué no hacerlos todos?", ha cuestionado la joven cantante, que ha negado estar tramando una colaboración con Rosalía, con la que se han hecho amigas, ha precisado.

"Prefiero hacer con lo que esté a gusto. No quiero hacer lo que vaya a gustar, sino que me guste a mí antes que al público", ha añadido Amaia, convencida de que no hay que negar su paso por 'Operación Triunfo', sino pasar página.

REPERTORIO SORPRESA

Ha avanzado que en su concierto esta tarde junto a los catalanes The Free Fall Band propondrá un repertorio "sorpresa" especialmente pensado para el festival, que no interpretó en su paso por el programa en la Academia.

La cantante ha asegurado que no esperaba que el Primavera Sound contara con su participación, y si se lo llegan a decir hace cinco meses no lo habría creído: "Es un impacto bueno".

No obstante, ha asegurado no sentir la presión por mucho que se la pongan porque asume de forma natural que "siempre va a haber a quien le guste y a quien no".

"Hay que quedarse contento contigo mismo", ha dicho Amaia, que ha confesado tener antes los pensamientos y luego las emociones sobre lo que hace, poniendo en cuarentena la emoción de estar en un festival como solista.

Sobre su paso por Eurovisión ha admitido haber tenido "una experiencia bastante dura" y de aprendizaje, por ejemplo a hablar en las entrevistas, y sobre el festival ha dicho haber sentido que no encajaba por su artificialidad similar a la de la saga cinematográfica 'Los juegos del hambre'.

Preguntada por la situación de la libertad de expresión en casos como el del rapero Valtonyc, ha dicho: "En este tema estoy poco informada. Tendría que reflexionar. No lo he hecho pero lo haré".