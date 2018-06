El Festival Primavera Sound cierra este sábado con Arctic Monkeys, A$AP Rocky y Jane Birkin

Sábado, 2 junio 2018

MÚSICA | Judith Mateo

La joven hija de un irlandés y una catalana Núria Graham será la encargada de encender la mecha de la jornada con su tercer disco 'Does It Ring A Bell?' de cadencia folk rock americana y con una intimidad embriagadora, que competirá a la misma hora con la propuesta de la banda bilbaína Vulk y sus temas que arrastran la pesadumbre de los tiempos actuales con la contundencia de un puño.

Más tarde, la madrileña de ascendencia danesa Christina Rosenvinge llegará con su nuevo disco caracterizado por la riqueza melódica 'Un hombre rubio', mientras que al otro extremo del festival Peter Perrett regresará tras dos décadas de inactividad artística y deriva vital, con su disco 'How The West Was Won' vívido, elegante, sabio romántico y todavía travieso.

Arropada por la Orquestra Simfònica del Vallès, después será el turno de la francesa Jane Birkin con el repaso a su vida y al amor con Serge Gainsbourg en 'Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique', un día después de la actuación de su hija Charlotte Gainsbourg en el festival.

Tomará el relevo el pop exótico de la sueca Lykke Li, colaboradora de U2 y Kanye West, cantando su 'I Never Learn', mientras que al mismo tiempo la retornada banda británica de shoegaze Slowdive reconstruirá la música de su pasado y presente --con su disco homónimo--.

NOCHE DE ÉXITOS

Ya de noche, la neozelandesa Lorde llevará al festival su disco 'Melodrama' envuelto en melodías pop exhibidas con honestidad y certeza, compitiendo en horario con los neoyorquinos Grizzly Bear en la presentación de su álbum de indie rock 'Painted Ruins'.

La noche será propiedad casi absoluta de los de Sheffield Arctic Monkeys con el indie rock de su nuevo y polémico disco 'Tranquility Base Hotel & Casino', que ha puesto al descubierto un nuevo registro de la banda no al gusto de todos.

Como invitados de siempre a la fiesta del Primavera Sound Deerhunter entrarán en la medianoche de sábado aproximándose al fin del festival, dando paso al espectáculo de rap del norteamericano A$AP Rocky, colaborador de Rihanna, The Black Eyed Peas, Alicia Keys, Tyler, The Creator y Lana del Rey.