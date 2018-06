Felpeto felicita a los equipos ganadores en la competición ‘STEAM4Youth’

Sábado, 2 junio 2018

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha felicitado reciente al alumnado y profesorado del IES ‘Tomás Navarro Tomás’ que ha conseguido que varias de sus alumnas formen parte de los tres primeros equipos clasificados en la competición internacional ‘STEAM4Youth: Science in 3D-Astrolabe, Exponential Function y Air Pollution’.

En una reunión celebrada en la Dirección Provincial de Albacete, en la que también ha estado el director provincial del ramo, Diego Pérez; Felpeto ha trasmitido a los presentes todo el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y les ha expresado su convencimiento en lo relativo a apostar por este tipo de enseñanzas: “en sintonía con la sociedad del presente y tendentes hacia las demandas del futuro”.

“Tenemos claro que cada época tiene su corriente de pensamiento y de tecnificación”, ha destacado Ángel Felpeto. “Si queremos seguir apostando por una educación que contribuya al progreso, debemos hacerlo contando siempre con las enseñanzas STEM. Es una formación de presente que tiene aparejada mucho de futuro”, ha añadido.

El IES ‘Tomás Navarro Tomás’ de Albacete ha desarrollado en este curso numerosas actividades relacionadas con las STEAM. Entre ellas, una asociación estratégica con el proyecto ‘STEM4Youth: iniciativa de la Unión Europea’, enmarcada en el programa ‘Horizon 2020’, que tiene como objetivo despertar el interés de los jóvenes de 12 a 18 años por el aprendizaje de las STEM, trabajando de manera interdisciplinar y colaborativa la resolución de problemas, así como la promoción de las vocaciones científicas de las alumnas.

De manera paralela a las actividades, el centro ha participado también en el Concurso Internacional ‘STEM4Youth’.

La competición: ‘STEM4Youth’

La competición, abierta a cualquier equipo de países de la Unión Europea o candidatos, contó con un total de 14 equipos formados por tres alumnos y sus correspondientes mentores. De ese total, seis se clasificaron para una segunda fase, escogiéndose tres ganadores por votación del jurado y un cuarto por votación en la web del proyecto.

El IES ‘Tomás Navarro Tomás’ participó en los tres equipos que han resultado ser los tres primeros premios, galardones que el jurado tiene previsto entregar en una gran final que se celebrará el próximo 12 de junio en el CERN de Ginebra, en la que se expondrán los proyectos ganadores ante la comunidad científica y se realizará una visita a las instalaciones.

Los nombres de las alumnas ganadoras son: Mercedes Belda y Lucia Romero, integrantes del proyecto ‘Science in 3D-Astrolabe’; Miriam García y Lourdes Navarro, del proyecto ‘Exponential Function: from Physics to Economics’; y María José López, del proyecto ‘Air Pllution’.