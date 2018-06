CALMA: PEDRO SANCHEZ GANÓ SIN PACTOS (Por Manuel Campo Vidal)

Sábado, 2 junio 2018

No será tanto como temen algunos, ni como sueñan los que apoyaron la moción. Porque una mitad votó a Sanchez, pero la otra lo hizo solo por echar a Rajoy. El nuevo presidente preferiría que no le hubieran votado los de Bildu, cuyos dos votos no eran necesarios, y así Rafael Hernando, el portavoz popular, se hubiera ahorrado sus injustas referencias a ETA. Para educado, Mariano Rajoy cuando subió a la tribuna a despedirse. Un respeto.

Hay poco que temer, salvo que el nuevo presidente nos sorprenda. Lo más probable es un gobierno solo con socialistas, como los de la fotografía de su campaña (Jordi Sevilla, Borrell, Cristina Narbona, Patxi Lopez, Carmen Calvo, Rafael Bengoa, etc) y algún independiente como posible guiño a Podemos. Pero nada, como quería Pablo Iglesias, de varios ministros de Podemos nombrados por él mismo. Y con los independentistas sucede algo parecido, como nos confió un influyente diputado del PDCAT: “Desde el lunes ya negociábamos en secreto en un hotel de Madrid, Elsa Artadi, entre otros. Pero dialogábamos ... con el PNV, no con los socialistas. Lo difícil fue convencer a Puigdemont de que teníamos que votar “sí” sin contrapartidas. El prefería a Rajoy por la teoría de que cuanto peor, mejor”. Hasta le dijeron que el PNV ya había decidido el “sí”, lo que no era cierto en aquel momento. La gente más inteligente en todos los bandos estimó que mejor sacar el “tapón Rajoy” y empezar otra etapa, aún sin garantías. El motor de la operación fue la tenacidad y la osadía de Sanchez que no avisó ni a los suyos. Por eso los diputados andaluces estaban de luto en el Congreso.

Este puede ser un Gobierno de grandes esperanzas para muchas personas pero de decepción para algunos que votaron la moción de censura.“Usted dijo en enero que no pactarían con independentistas y con los que quieren romper España. A ver que dice ahora...”, le espetaron en Canal 24 Horas a José Luis Abalos, el número dos de Sanchez. “Hemos cumplido escrupulosamente nuestra palabra: no hemos pactado con nadie. Nos han votado y formaremos gobierno”. ¿Dónde está el secreto? Pues en el hartazgo de la corrupción, con la detención de Zaplana y la sentencia de la Gurtel que colmó el vaso de la paciencia, más la actitud abúlica de Rajoy que describe como nadie Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña: “La sentencia de la Gurtel es insoportable pero Mariano Rajoy hizo lo de siempre, es decir, nada. Podía convocar elecciones como le pedimos, podía dimitir, podía dejar paso a otros, pero no hizo nada; como siempre, nada”.

Echaron a Rajoy, pero, atentos, porque van a por Albert Rivera. Es el enemigo a batir. Repasen los discursos en la cámara. Sanchez fue más duro con Rivera que con Rajoy, con el que estuvo compresivo, lo que le honra. Iglesias llegó a la desmesura; le llamó “joseantoniano” y “fascista”; los nacionalistas vascos y catalanes temen más a Ciudadanos que a Rajoy, o al PSOE. Y el PP fue más duro con Rivera que con Sanchez, a pesar de que les había aprobado los Presupuestos unos días antes. La razón es clara: todos identifican a Ciudadanos como el “factor de cambio” y, por tanto, receptor de votos de los demás. Rivera no se hace bien a sí mismo al mostrar lo que Abalos bautizó como “ansiedad demoscópica”. Pero es una fuerza con la que se debe contar. Queda como opositora, aunque se le unirá el PP en cuanto se recomponga, y los desencantados del gobierno Sanchez. Crecerá en las municipales y autonómicas; y en las generales, cuando lleguen, librará su batalla decisiva frente a un Pedro Sanchez reforzado por la presidencia y un PP en rehabilitación. Ahí se jugará el Gobierno que sucederá al que llega ahora con ilusión y sin mochilas. Toca calma y disfrutar el momento.