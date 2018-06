Juan Antonio Muñoz y Esther Tabernero ganadores de la XIV Carrera Ciudad del Doncel

Lunes, 4 junio 2018

Más de 200 corredores de todas las edades compitieron ayer en la XIV Carrera Ciudad del Doncel, disputada en Sigüenza. Las tormentas de primavera que empaparon caprichosamente la Sierra Norte, afortunadamente, en ningún momento de la tarde llegaron a descargar sobre Sigüenza. Las gotas intermitentes que cayeron no dejaron pasar la temperatura de los veinte grados. La ausencia de viento y la humedad propiciaron una tarde fantástica para la práctica del atletismo. En 2018, la prueba se ha disputado en sábado y precisamente en este horario, a diferencia de las últimas ediciones.

Como en cada edición, las primeras carreras fueron las de la cantera. A partir de las 18:00 horas, muy puntuales, tomaron la salida, en el parque de la Alameda, por este orden, los niños y niñas de las categorías infantil (1.800 metros), alevín (1.200 metros), benjamín (600 metros) pre-benjamín (300 metros) y chupetín (100 metros). Todos recibieron la bolsa del corredor, con refrescos y varios detalles por parte de la organización, además de los correspondientes trofeos por mérito y categorías. En total, tomaron la salida más de cien jóvenes atletas. Cuando terminó su competición, los niños recibieron sus correspondientes trofeos.

Muy puntual, a las 19:30, el presidente de la diputación y alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, daba la salida a la prueba senior, que se disputaba en dos distancias diferentes, de cinco y de diez kilómetros respectivamente. En esta edición, además de la novedad del cambio de horario, las categorías cadete y juvenil corrían también una de las opciones, la prueba de cinco kilómetros. VER SALIDA DE LA PRUEBA

Después del pistoletazo inicial, las dos opciones de carrera monumental tenían salida y meta en La Alameda seguntina y ambas igualmente atravesaban por lugares emblemáticos de la ciudad. Empezando por un terreno llano, en el barrio ilustrado de San Roque, la carrera cogió ritmo enseguida. Por el Camino Viejo, los corredores llegaban al Polideportivo de La Salceda. En el Camino de los Toros, nada más cruzar el Henares, el terreno se endurecía hasta llegar al Barrio del Arrabal, y coronarlo en la Iglesia de Santa María. Por la calle Cruz Dorada, los 113 corredores que tomaban la salida en categoría senior, llegaba hasta el Palacio Episcopal y la Plaza de Don Hilario Yaben. Subiendo por la calle del Cardenal Mendoza los participantes llegaban hasta la Catedral, que está a punto de cumplir 850 desde su consagración. Justo allí, en la Fortis Seguntina, quienes habían elegido la prueba corta comenzaban su regreso a La Alameda. Los que optaron por el recorrido de diez kilómetros, debían subir por Mayor, atravesar la Puerta del Sol y por el Paseo de Ronda, llegar hasta las Eras del Castillo y el Pinar, para regresar a la ciudad por la Fuente Nueva.

Ganadores 5K

El primero en cruzar la meta en la prueba de los cinco kilómetros fue el seguntino Cesar Medina (CAUG). “Esta es una carrera que conozco bien. He salido a hacer los deberes, corriendo en casa y con el público de mi lado. He corrido muy tranquilo, junto a Mario Peinado, que ha hecho segundo. En el último kilómetro me he ido solo”. Se impuso con un tiempo de 18´15”. La primera fémina en categoría absoluta fue Marta Velilla, del club atletismo Sigüenza. Se impuso con un tiempo de 28´47”.

En la carrera de diez kilómetros, el primero en cruzar la meta fue Juan Antonio Muñoz (Velociraptor), con un tiempo de 35´53”. Alfonso Garijo (Club de Atletismo Sigüenza), atleta local que había ganado la última San Silvestre, luchó en esta ocasión para ser segundo. Lo consiguió en la mismísima Alameda, con un tiempo de 35´53”. Jorge González (GAUG) fue tercero, a sólo tres segundos de Garijo, que le batió al sprint en el parque de La Alameda. “He hecho una carrera de menos a más, en un recorrido con mucha cuesta, duro, pero muy bonito. La primera fémina en cruzar la meta en los diez kilómetros fue Esther Tabernero (Club Triatlón Guadalajara). Lo hizo con un tiempo de 44´03”. Segunda fue Concepción Domínguez (Independiente), y tercera Diana Izquierdo (Club Atletismo La Esperanza).