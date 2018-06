ARTICULISTAS (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 4 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital



Umbral decía que la columna periodística, cuando era buena, tenía que ser como un diario íntimo, y eso me encuentro en algunos de los libros de artículos que tengo en casa. Y tengo muchos.



Me gusta la idea del diario porque me apasionan los diarios. Un blog, normalmente, o es un diario o se parece mucho.



Leo artículos de Camilo José Cela, de Raúl del Pozo, de Manuel Vicent, de Arturo Pérez-Reverte. Todos son escritores que me gustan mucho. Me gustan en libro y me gustan en artículo, y comprendo perfectamente el gran éxito que tienen o tuvieron.



Cada uno posee un estilo, una forma de ver la vida y de contarla, y ahí está el gran acierto. Tienen una personalidad. En los libros eso se ve también, se ve mucho, pero en los artículos, creo yo, se transparenta de forma poderosa.



Muchos artículos cuentan la vida, la suya, la de los autores, entremezclándola con la vida en general, y con la actualidad. Con lo que queda un guiso, “una tortilla muy española”, como diría Raúl del Pozo.



Me acuerdo que Umbral también decía que el español lee pocos libros, pero en cambio lee muchos periódicos. Supongo que seguirá leyendo periódicos, pese a la crisis del sector, y supongo también que leerá muchos blogs.



El blog es como la columna pero, quizá, a la enésima potencia. Es la obra de un hombre, un hombre que trata directamente los temas en una especie de cuerpo a cuerpo.



La obra de un ser humano para un ser humano.



Y eso es lo que encuentro en los artículos de mis queridos escritores y articulistas, y eso es lo que creo que yo voy dando en mi blog.