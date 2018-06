IU propondrá tratar la documentación de los remontes en comisión Informativa

Lunes, 4 junio 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

La formación advierte de que “el Ayuntamiento no está dando participación a los grupos políticos para que podamos conocer las propuestas adecuadamente”. En última instancia señalan a los protocolos recientemente registrados por la Junta, que no les han sido facilitados todavía. “Si no sabemos qué propone la administración regional exactamente es muy difícil formarse opinión”. Además, añaden, “cuanta más gente participe mejores serán las decisiones que se tomen”. En concreto IU critica que no se sepa todavía “ni quién va a solicitar los fondos FEDER prometidos, ni quién va a poner el 20% restante del proyecto, ni si se han producido avances al respecto en las distintas reuniones entre Alcalde y Vicepresidente de la Junta, ni, en definitiva, cómo se va a financiar el proyecto”.

En IU lamentan que “de la idea original de 4 remontes planteada por este equipo, tanto Junta como Ayuntamiento hayan acabado reduciéndolo a lo de siempre, al remonte de la Plaza de Ronda”. E insisten en la idea de “priorizar remontes útiles a la vecindad”, señalando que “en el Plan Especial del Casco Antiguo hay más remontes proyectados”.

Por otro parte, IU también formulará una pregunta “para saber si ya se ha enviado la documentación a ICOMOS, dado que este organismo, en sus informes, siempre ha pedido conocer todos los planes antes incluso de la redacción de los proyectos. Y en esa fase es en la que nos encontramos ahora mismo”, afirman.