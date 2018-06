LOS DAÑOS DE LA TORMENTA EN VILLAHERMOSA HAN SUPUESTO UN DESTROZO (Isidoro Villamayor)

Lunes, 4 junio 2018

Después de este fenómeno meteorológico me lleve una sorprendente sorpresa cuando veo en el diario Lanza unas declaraciones del Sr. Alcalde en las que decía que solo duró unos 10 minutos y que no había producido daños significativos.

Yo, que he estado trabajando toda mi vida en el campo no daba crédito a estas declaraciones, posiblemente producto del desconocimiento y, porque no decirlo, por falta de interés por informarse. Si es verdad que ayer se estaba celebrando una fiesta de la Peña Caballista de Villahermosa y, no es menos cierto que cuando ocurrió lo de la nube, él estaba de fiesta y no era el momento de preocuparse por el posible daño que se estaba produciendo en la agricultura.

Yo si me estaba preocupando porque sabía lo que estaba ocurriendo, por ello hoy domingo, cuando me he levantado me he puesto en contacto con varios agricultores y he recorrido el campo para ver el daño producido, he podido ver con mis propios ojos, sin que nadie me lo tenga que contar, las viñas que ha destrozado y no solo la cosecha de este año, la del año que viene también, olivas a las que le ha quitado el 50% de la posible cosecha, trigos y productos herbáceos tumbados completamente en el suelo con la cosecha estropeada, cebadas que han perdido más del 50% de la cosecha, resumiendo, por donde paso la nube destrozo el 100% de la cosecha de uva para este año y el que viene y el 50% en el olivar y cereal.

Eso para el Sr. Alcalde no son daños destacables, creo que se podría haber salido un rato de la fiesta y haberse informado, allí dentro no te puedes enterar de nada, si es que te interesa, si no es así pues lo hizo bien. También dijo que había durado poco más de 10 minutos, lógicamente tampoco se estaba enterando de lo que estaba cayendo, ya que estuvo cayendo granizo del orden de 45 minutos, de hecho en ese corto espacio de tiempo cayeron 25 litros en forma del terrible hielo.

Eso es lo que le interesa al alcalde de Villahermosa el pueblo y sus agricultores, no en vano, ya nos votó en contra hace unos días de una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista EN DEFENSA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA Y DE LA CUENCA DEL RIO TAJO, para terminar con el trasvase, como pretexto pusieron que el trasvase se hacía por solidaridad y que el agua del mismo la traían de Extremadura, no sé si porque realmente no sabe dónde están los embalses de Entrepeñas y Buendía, o porque cree que los demás somos tontos.