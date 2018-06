Román desea suerte a Pedro Sánchez pero muestra su preocupación por sus socios

Lunes, 4 junio 2018

política

Guadalajara | El Dia

Román ha expresado su respeto a las normas democráticas y constitucionales, favorezcan al PP o no, pero ha señalado que "se juntan los que están en contra de la forma del Estado, los que discuten la unidad de España, los que están luchando por arrebatar la soberanía al territorio español y los que han apoyado al terrorismo de ETA y no a las víctimas". Además, ha sostenido que "un gobierno con 85 diputados no es capaz de hacer que España avance", según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en nota de prensa.

Por otro lado, se ha referido a la posición de Ciudadanos con respecto a la moción de censura con la que Sánchez ha llegado al Gobierno, afirmando que "han quedado retratados tras haberse conocido una conversación con el PSOE en la que dejaban claro que su único interés era desestabilizar el gobierno del PP". "Ha quedado de manifiesto que a Ciudadanos no le importan los interes generales de los españoles sino obtener el mejor resultado electoral. Frente a eso, Rajoy ha demostrado que por encima de todo está el país y mejorar el bienestar de los españoles. Los españoles deben saber cuáles son las verdaderas intenciones de Ciudadanos, partido que ha empujado a esta moción de censura", ha continuado.

Además, el alcalde se ha referido a los datos del paro conocidos este lunes, calificándolos como "positivos" y asegurando que "seguirán durante un año o año y medio". Sin embargo, ha advertido que "si el PSOE trata de derribar lo bueno del PP, volverá destrozar el país como han hecho cuando han gobernando España".

En cuanto a la política municipal, Román ha manifestado que va a seguir "exigiendo la financiación local y, en paralelo, la financiación autonómica". "Los ayuntamientos tienen que tener más peso y ambas financiaciones deben ser negociadas en paralelo. Además, debe realizarse una revisión del cálculo del techo de gasto, uno de los compromisos acordados por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Espero que la situación actual no retrase estas cuestiones y se lleven a cabo de manera inmediata", ha concluido.