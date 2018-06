Enrique Martín deja el Albacete agradecido y con la satisfacción del deber cumplido

Lunes, 4 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 19:15 |

Enrique Martín no continuará entrenando al Albacete. Este lunes se despedía del club y de la afición en un acto en el que recordó la filosofía con la que vino a nuestra ciudad y aseguró que ha disfrutado muchísimo su experiencia en Albacete. “Lejos de ser un día triste, es un día para celebrar, para celebrar un trayecto al principio desconocido. Apliqué desde el principio mi método de entre ir y no ir, que te quede la experiencia y me ha quedado una experiencia brutal. No tengo más que palabras de agradecimiento.

“Para mí el Alba era una ilusión y estoy muy contento de logar el objetivo, de los cuatro equipos que subieron, sólo el Alba se ha mantenido. Es verdad que en los dos últimos meses no ganamos, pero el pedazo de campeonato que hicimos hasta ahí nos dieron ese estatus y se tiene que valorar en su justa medida”, afirmó.

Además expresó el tremendo cariño que le tiene a la gente de Albacete, sobre la que solo tiene palabras positivas y de enorme agradecimiento.”Es impresionante la gente de Albacete, me llevo un recuerdo terrible. Mi experiencia no se reduce al ámbito deportivo. He disfrutado del cariño de la gente desde que vine hasta el último día. Estoy eternamente agradecido al Aba en todos los aspectos. El contacto con la gente, los trabajadores del Club, los futbolistas, ha sido muy bueno. Muchas gracias a Albacete.”