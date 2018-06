POESÍA Y PERIÓDICOS DIGITALES (Por Jesús Millán)

Lunes, 4 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Este recuerdo, aunque no pongo en pie el nombre de la cabecera, o no me atrevo a nombrarlo, por si me equivoco, me ha llevado a pensar algunas reflexiones:

- Pienso, hoy, que en los diarios digitales, que su espacio-memoria es casi ilimitada, podrían continuar todos con esta costumbre. Una pequeña sección, no ya solo que “narre acontecimientos culturales que sucedan”, sino también que publique un poema, pequeño poema, diez o quince versos, y un pequeño curriculum de varias líneas de un autor. Cada día un poema nuevo, cada día un poeta nuevo. Al cabo del año ya son más de trescientos, al cabo de tres años, ya son mil.

- Por otro lado, creo que el periodismo en Internet, ofrece hoy la posibilidad, de “diríamos aumentar las secciones de los diarios”. Cada cabecera es obvio que tenga su organización o su predominancia de temas. Pero a mi modo de ver, hoy, se pueden “copiar o adaptar las ideas de los demás periódicos”, porque el espacio es enormemente más extenso que en un periódico de papel.

O dicho de otro modo, cualquier periódico digital, sea de enorme tirada-lectura, o sea de mínima, puede tener una “subsección”, que otros no tienen. Por lo cual, todos pueden copiar esa sección para su periódico. Tenga más aceptación o tenga menos. Con esto creo que cada periódico se va complejificando. Por ejemplo, además de todas las secciones clásicas y generales, una sección de viñetas, una sección doble de opinión, una, si desean de temas sociopolíticos y económicos, pero pueden tener otra, de opinión de temas culturales, etc.

De este modo la riqueza del periodismo va aumentando, y volveríamos, ya en cualquier diario digital, local o provincial o regional, volver a las cotas de los antiguos periódicos, cuándo se decía que el New York Times, el fin de semana, entre todas sus secciones en papel, pesaba un kilo. Dato que no sé si ha sido cierto, pero que siempre se indicaba.

- Por lo cual, el resultado sería, o podría ser, que caminaríamos hacia un periodismo hibrido, o un periodismo total, es decir, que un diario tiene una línea concreta y general, pero al mismo tiempo, dispone de secciones y subsecciones de los otros tipos de periodismo y de periódicos clásicos, es decir, suficiente secciones del periodismo deportivo, del periodismo de revistas y diarios culturales en todos los sentidos, de periodismo generalizado de información, de periodismo nacional o internacional, pero también regional, etc.

Creo que si esta concepción se generalizara, no digo que sea totalmente fácil, pero hoy el gasto de papel, el gasto de distribución, el coste de recoger los ejemplares no vendidos, y otros gastos comunes en el sistema de papel, han quedado reducidos a nada, hoy, se puede abrir, ya está en el horizonte, un periodismo más sistemático y más complejo y con más riquezas de secciones, además de la posibilidad de poder repasar noticias e informaciones y artículos publicados en días anteriores.

Para terminar y no cansar más, bajo mi modesto entender, creo que hoy, ya el periodismo al difundirse-expresarse en Internet, el periodismo digital ha cambiado en muchos sentidos el concepto de información, pero que todavía, no se ha descubierto todas las posibilidades existentes, y que se irán descubriendo, pero una de las primeras, es que en una buena organización de la primera página, dónde se muestren las secciones más esenciales, después, en cada una de ellas, pueden abrirse nuevas subsecciones, lo que haría al periódico diario, tener una enorme riqueza de cantidad y de calidad de información y de temas y de secciones o subsecciones posibles, de libertad de información, y de incluir multitud de personas que pueden comentar unas noticias u otras, sean económicas, sociales, culturales, políticas, etc. Pero también incluso el periodismo diario digital abrirse al sector de la creación cultural y no sola de la información cultural. Acaso, no se podrían abrir secciones de periodismo de publicación de relatos originales, de cuentos originales, de fragmentos filosóficos originales, de poemas, de comentarios sobre cuestiones científicas, etc