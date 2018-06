EMILIO LLEDÓ (Por Eduardo Martínez Rico)

Martes, 5 junio 2018

Yo tengo un vecino muy especial. Se llama Emilio Lledó, es filósofo o pensador, y desde hace poco me atrevo a saludarlo. Hablamos un poco, le he regalado dos libros míos y él me ha regalado uno suyo, Elogio de la infelicidad. Ahora estoy leyendo suyo Sobre la educación, que me parece que es su último libro, un gran libro que recomiendo desde aquí.



¿Por qué me parece un gran libro? Porque está excelentemente bien escrito: Emilio Lledó logra, con gran belleza, alcanzar muchos matices maravillosos en todo lo que dice. También lo recomiendo porque tiene fuerza, energía. Emilio tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, como individuos y como sociedad.



Por último, lo recomiendo porque partiendo de la educación habla de todo, es muy instructivo, y muy ameno.



Habla mucho de nuestra sociedad, de la modernidad. Se ve que el autor está perfectamente al día de lo que está ocurriendo, de lo que nos está ocurriendo, también tecnológicamente hablando.



Don Emilio es un hombre muy elegante. Ya tiene más de noventa años, pero su lucidez y su energía, ya digo, asombran.



Hace poco vi en Internet su discurso de recepción del Premio Princesa de Asturias y me llamó la atención cómo hacía poesía no ya con las palabras, sino con las ideas. Y algo parecido es lo que encuentro en este maravilloso libro, Sobre la educación.



Es un libro compuesto de diversos textos, pero no lo parece. Es tanta su unidad. Son textos muy ensayísticos por la calidad de la prosa y por ese ir a lo general desde lo particular y concreto, la educación, tema tan capital por otra parte.



Don Emilio nos hace reflexionar, nos dice algo siempre iluminador sobre nuestro mundo actual, sobre nosotros mismos, y mientras, lo hace en un limpio estilo, un estilo que fluye cristalino por la página.



Recomiendo vivamente este libro de Lledó que tan feliz me está haciendo a mí ahora, especialmente a lectores de ensayo, lectores que gusten de profundizar sobre los más diversos aspectos de la vida, y finalmente lectores que disfruten de la buena prosa, de la prosa cuidada, fina, o de la buena literatura, sea del género que sea.