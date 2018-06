La nueva moda de ligar con personas en internet

Jueves, 7 junio 2018

LIFESTYLE

Cuando se trata de internet, pensamos en aprender cosas nuevas, distraernos o hacer amigos gracias a los cientos de páginas que existen y las ventajas que nos ofrecen las redes sociales, pero cuando hablamos de tener citas o conocer gente nueva todavía existen muchos tabúes. Es habitual que la gente, incluso en la actualidad, piense que en internet solo puedes ligar con locos, asesinos, o cualquier otro tipo de persona que te hará daño de una u otra forma porque no la has conocido previamente. Lo cierto es que hacer contactos a través de internet se ha convertido en una tendencia que no va a pasar de moda en un futuro cercano.