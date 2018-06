Alcázar de San Juan cierra el ejercicio presupuestario de 2017 con un alto ahorro neto

Martes, 5 junio 2018

economía

Ciudad Real | El Dia

Melchor ha destacado del presupuesto de 2017, "el segundo aprobado en este mandato", la "capacidad de diálogo" del actual equipo de Gobierno". Ha recordado que el primer presupuesto se aprobó en Junta de Gobierno respaldado por IU, el segundo con la abstención del PP y el tercero con el apoyo de Equo, por lo que, ha insistido, "no cabe duda de la capacidad de diálogo".

La alcaldesa ha remarcado también que el presupuesto ha sido "fundamental" en el descenso del paro. "Nos está permitiendo dar una bajada de paro por encima de las medias nacional, regional y provincial", ha defendido.

Asimismo, ha incidido en que ha servido para "seguir poniendo de manifiesto que la principal ocupación son las personas", apuntando que "si hay un reconocimiento que es a nivel nacional es que el presupuesto del año 2017 fue el primero en conseguir la capacidad de excelencia en inversión de servicios sociales".

Estos presupuestos han ayudado, según la primer edil, "a que la ciudad se vaya recuperando y las cuentas del Ayuntamiento también". Las causas para que estas cuentas sean "magníficas", como las ha calificado, las dan varios parámetros: "el primero es que se ha dado superávit y que el ahorro neto ha dado positivo", ha dicho Melchor.

"Son dos datos fundamentales para ver el estado de salud de las cuentas. Hhubo un momento en 2016 en el que aplicamos un plan de saneamiento que afectaba a varias áreas del Ayuntamiento y que consistía en reducir el gasto e incrementar el ingreso. Eso ya está dando sus frutos y de ello se traduce este superávit", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, ha insistido en que en 2017 el Consistorio ha sido capaz de gastar menos en el gasto corriente, revisando todos los contratos. Además, ha hecho unos presupuestos "realistas" que han permitido que se haya presupuestado 344.000 euros menos de lo que se ha cobrado. "Siempre presupuestamos menores ingresos que los que acaban dando resultado", ha explicado.

En cuanto al gasto corriente y del ahorro, ha sostenido que el Ayuntamiento ha gastado un millón de euros menos que el ciclo anterior. A este respecto, el presupuesto ha aflorado un superávit por habitante de 111 euros. "Hay que tener en cuenta que el año anterior el superávit por habitante fue de 41.62 euros. Hemos dado un resultado presupuestario positivo que, ajustado con todo lo que corresponde, implica que Alcázar tiene las cuentas saneadas", ha apostillado.

Melchor ha defendido que la Corporación municipal ha gastado "menos de lo previsto" y e ingresado más de lo que pensaban. "Las cuentas son realistas, no arriesgamos ni ponemos cosas que no se van a cobrar como ocurría en años anteriores", ha criticado.

Como dato final, ha dicho que "el endeudamiento ha bajado y está en previsión de recuperar los cinco millones de fondos Feder. "También tenemos prevista la decisión del Supremo para poder iniciar el expediente de liquidación de la empresa Aguas de Alcázar", ha añadido, asegurando que el equipo de Gobierno no ha tenido "tentaciones" de acudir a operaciones financieras ni endeudar al Ayuntamiento", ya que ha usado "recursos propios y de Administraciones externas para en la actualidad tener una capacidad de endeudamiento del 36%".

Ha explicado que la media de los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha está en un 48% y a nivel nacional en un 59%, mientras que la media de Ayuntamientos del tamaño de Alcázar está en un 53%. "Además, se permite que los Ayuntamientos se puedan endeudar hasta el 110%, por lo que tenemos un gran margen de maniobra para poder adelantar los fondos Feder que ya están concedidos o para la remunicipalización de Aguas de Alcázar", ha dicho.

LA EVOLUCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA

A esto, la regidora alcazareña ha añadido un último dato, la evolución de la carga financiera, haciendo un recorrido por los últimos 20 años en Alcázar. "El año pasado habíamos recuperado los índices de carga financiera del 99 y este año los hemos reducido. Es el primer año desde hace muchos que ocurre", ha defendido.

"Todo esto no es para enorgullecernos, sino una magnífica ventaja para la ciudad, que nos permitirá un final de mandato con una solvencia económica de la que no disfrutábamos cuando llegamos al gobierno y que nos ha costado mucho recuperar a base de aplicar a las cuentas mucho sentido común. Hemos reducido la carga financiera y hemos permitido que nuestro endeudamiento no se elevase. Hemos conseguido un ahorro neto elevado de 1.927.753,51 euros", ha concluido.