Rajoy anuncia que deja el PP que abre la carrera por su sucesión

Martes, 5 junio 2018

Política

NACIONAL | ELDIAdigital

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado su intención de dejar el liderazgo del partido y abrir el camino para que los afiliados sean los que nombren a su sucesor en un congreso extraordinario que previsiblemente se convocará en los próximos días.

En su mensaje de despedida Rajoy ha mostrado su “orgullo de haber presidido el partido más importante de España” y ha dado las gracias a los militantes del “por su lealtad y a los españoles por su confianza y afecto”. “Ha sido un verdadero honor estar a vuestra disposición y servir a España”, ha añadido.



El expresidente del Gobierno ha asegurado que toma esta decisión convencido de que es lo mejor para el partido y también para España y ha añadido que seguirá trabajando en favor del Partido Popular. "Yo seguiré con vosotros. No imagino mi vida fuera de PP; allá donde me encuentre, seguiré con vosotros en la senda que el partido transite, con la lealtad que mi conciencia y mis cuarenta años aquí me exigen".