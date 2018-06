Page se muestra "absolutamente seguro" de que el Gobierno de Sánchez acabará con el silo

Martes, 5 junio 2018

ATC

REGIÓN | ELDIAdigital

Garcia-Page, que ha presidido la entrega de los II Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, ha indicado que no cree que no haya que tratar los residuos nucleares, pero sí que el sitio elegido por el anterior Ejecutivo del PP "es peligroso".

"Soy consciente de que no se puede poner punto y final a la política de gestión de residuos nucleares", ha dicho, y aunque cree que cada vez serán menos porque el Gobierno de Sánchez apostará por energías limpias, lo que sí que tiene claro es que el ATC no puede ubicarse donde se planteó.

"Tendré una coherencia absolutamente milimetrada en este tema como presidente de Castilla-La Mancha y no nos vamos mover de nuestros compromisos con la sostenibilidad", ha argumentado.

POLITICA HIDRÁULICA

Asimismo, y tras apuntar que aunque no se sepa si el gobierno de Sánchez va a durar "x o y pero tiene que gobernar", se ha referido a la política hidráulica comprometiéndose a alcanzar "el máximo consenso posible". "No soy trasvasista por experiencia, ya que en nuestra tierra se llevan lo poquito que hay y cuando no hay", ha agregado.

Por eso, ha destacado que "si este país quiere trasvases, tiene que ser con todos los ríos". "Nosotros vamos a ser comprensivos pero también coherentes", ha apuntado, para considerar que en el Gobierno de Pedro Sánchez cada vez va a pesar más la política del agua, "de forma elegante y poco a poco porque hay intereses contrapuestos", para avanzar en la sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, ha destacado que Sánchez haya incluido en su gobierno a personas que impulsaron políticamente las desaladoras "que se boicotearon" y ha señalado que son una alternativa "razonable, al alcance de la mano y sostenible".

FRACKING

Finalmente, el máximo responsable del Ejecutivo castellano-manchego ha mostrado su confianza en que el Gobierno de Pedro Sánchez retire el recurso contra la legislación de Castilla-La Mancha sobre fracking que se pactó con todos los colectivos.

En definitiva, ha concluido apuntando que confía en que este nuevo Gobierno va a asumir como prioridad por encima de otras la sostenibilidad ambiental. "A Castilla-La Mancha le irá bien y seré el primero en celebrarlo. Pero si le va mal, seré el primero en decirlo".