CASETA 314 (Por Eduardo Martínez Rico)

Hoy quería hacer un recuerdo, un homenaje, a mis compañeros escritores y editores que hemos estado trabajando en la Caseta 314 de Alberto Santos Editor. Gente como Carlos L. García-Aranda, que además de escritor –autor de De hombres y sirenas- es editor, y muy bueno, y portadista de gran talento. También a Rocío Cuervo, autora de La marca del guerrero, que no sólo escribe espléndidas novelas fantásticas sino que además trabaja en la editorial.



Con los dos he compartido muchos momentos en la Feria, y algunas charlas muy interesantes sobre el arte literario, sobre libros y sobre escritores y películas.



Quiero recordar a Eva Zamora, que ya ha publicado seis novelas, románticas y de intriga, cuatro en esta editorial, y que ha conseguido un gran éxito de público. Eva, como las mujeres en general, me da una lección de pundonor, de esfuerzo, de centrarse en unos objetivos y conseguirlos. Los hombres tenemos que aprender mucho de las mujeres, y me gustaría que las mujeres también tuvieran que aprender algo de nosotros.



Pero quiero recordar más autores, por ejemplo dos con los que he firmado: Francisco Galván, autor de novela histórica (dos muy interesantes sobre los visigodos y otra muy atractiva sobre Hernán Cortés), y Ángel Buquerín, con una novela sugestiva para mí, Breve historia de una señorita española, ambientada en el período de la Segunda República, muy desconocido y por ello doblemente interesante.



Me ha gustado mucho hablar con mis compañeros escritores sobre el arte de la escritura. Sobre los autores que más nos gustan, sobre por qué tienen éxito los libros, y por qué no, sobre cómo escribimos, cómo corregimos, etc. O sobre La guerra de las galaxias, que ya sabe el lector que me gusta mucho, que está de actualidad por el estreno de Han Solo y porque mi libro, por tanto, también está de actualidad –una actualidad casi continua, gracias a las películas.



Cuando era niño y adolescente me encantaba la Feria. Venía con mi padre, con amigos, con mi novia, y disfrutaba de los libros. Compraba unos cuantos, muy escogidos, según los suplementos culturales o las clases. Soñaba con escribirlos algún día y apenas podía imaginar en que llegaría un día en que escribiría un artículo como éste.



En la Feria del Libro de Madrid se compran y se venden muchos libros, pero también se habla de literatura, se proyectan nuevas ediciones, se prepara el futuro. Algunos libros míos han nacido en las casetas de la Feria del Libro.



Los lectores te hablan, te preguntan, se interesan. Escogen unos libros y no otros. Ves directamente qué le gusta a cada lector.



Me emociona siempre cuando un hombre o una mujer elige un libro mío y quiere que se lo firme. Me emociona aún más cuando lo quiere para hacer un regalo. Tal vez porque lo mejor que yo puedo regalar es un libro.



Me emociona cuando un niño, entre el presente y el futuro, saca su dinero, euro a euro, y compra mi libro La guerra de las galaxias. El mito renovado. Me veo en ese niño, como en un encuentro con la eternidad, un cruce con la permanencia, con la continuidad.



Por todo ello doy gracias a la Feria y a mis compañeros del Mundo del Libro.