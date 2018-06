La científica María Blasco incidirá en la UCLM en la importancia de los telómeros en el cáncer

Miércoles, 6 junio 2018

La científica española participará en esta iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) incidiendo en su trabajo de más de 20 años centrado en demostrar la importancia de los telómeros y de la telomerasa en el cáncer, así como en enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Natural de Alicante, obtuvo su doctorado en 1993 en el Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' bajo la supervisión de Margarita Salas. Ese mismo año se trasladó a Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York, (EEUU) para incorporarse al laboratorio dirigido por Carol W. Greider en calidad de becaria posdoctoral.

Como posdoctoral identificó el gen esencial de la telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en telomerasa, que sirvió para demostrar la importancia de la telomerasa en el mantenimiento de los telómeros, en la inestabilidad cromosómica y en la enfermedad. En 1977 regresó a España para establecer su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología.

En 2003 se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como directora del programa de Oncología Molecular y jefa del grupo de Telómeros y Telomerasa. En 2005 fue nombrada vicedirectora de Investigación Básica del CNIO y en junio de 2011, directora del CNIO.

Blasco ha publicado más de 250 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales con un h-index de 81. Sus logros han sido reconocidos a través de premios como 'Josef Steiner Cancer Research Award', 'Swiss Bridge Award for Research in Cancer', 'Körber European Science Award',' the EMBO Gold Medal', el Premio 'Rey Jaime I' en Investigación Básica, el premio de la 'Fundación Lilly en investigación Preclínica', y el Nacional en Biología 'Santiago Ramón y Cajal', entre otros. Además, tiene dos doctorados honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alicante, y en octubre de 2017 recibió la Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana.