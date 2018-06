El Alba comienza a construir su nuevo proyecto con la idea de dar "un paso más"

Jueves, 7 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 09:00 |

El nuevo Albacete Balompié ya está en construcción, Nico Rodríguez, director deportivo del Alba, ha adelantado que el club no para y sigue trabajando en la confección de la plantilla para la temporada 2018/19, en la que habrá nuevo entrenador. “Seguimos en la búsqueda de entrenador. Trabajamos ya en la plantilla del año que viene, no hemos parado de hacerlo. No tenemos prisa por traer al entrenador, queremos traer al mejor candidato. Lo ideal es que conozca la categoría, estamos abiertos a muchas opciones y estamos trabajando en todas ellas”

Se mostró ambicioso con el proyecto del Alba tras sellar la permanencia en La Liga 123. “Estamos en la obligación de dar ese paso, eso nos exigimos todos. El club es ambicioso, el proyecto también, por supuesto también hay cordura y control. Tenemos una buena base sobre la que trabajar. Somos ambiciosos pero también realistas. El Alba ha dejado su huella y su sello este año y queremos que cuando vengan los rivales a Albacete vean que se están haciendo bien las cosas”.

Y avanzó dos renovaciones ya pactadas. “Vamos a ejercer la opción de renovación sobre Acuña. El ‘Torito’ se ha integrado desde que llegó que no era fácil, ya que vino en enero y estamos muy contentos con su compromiso. Además Chus Herrero también seguirá, hemos firmado un contrato de un año más otro opcional. Ha sido un jugador muy importante esta temporada y estamos muy contentos de que siga”

Quiso hacer énfasis en la importancia que la cantera tiene para el proyecto del Alba.”En este club es básica la cantera. Creemos que la cantera se ha estabilizado, la exigencia tiene que ser máxima. El filial se quedó a un paso de jugar Play Off de ascenso, varios jugadores han jugado en el primer equipo y eso es buena noticia”